Ejecutivo de Huanuni critica apoyo de COB al MAS







26/12/2018 - 06:41:02

El Día.- “Yo voy a decir directamente, eso es porque están buscando apetitos personales”, declaró en entrevista con Erbol el nuevo secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores mineros de Huanuni, David Choque, al referirse a la proclamación de los candidatos del MAS Evo Morales y Álvaro García Linera que realizaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) en su último ampliado.



La semana pasada, Choque fue elegido como el nuevo líder de los mineros de la empresa estatal Huanuni. Se dice que por primera vez asume ese cargo un dirigente crítico al actual gobierno.



Se le consultó su criterio sobre la proclamación del binomio presidencial del MAS Evo-Alvaro que hizo la dirigencia de la COB y señaló que esa acción política se debe a que ciertos dirigentes tienen intereses personales.



“Nosotros tenemos reglamentos, tenemos estatutos que realmente ahora lo han pisoteado. Yo pienso que nosotros vamos a volver a recuperarlos. Han pisoteado la independencia sindical”, señaló el dirigente.



Informó que invitarán a los principales dirigentes del sector minero del país para dialogar y establecer cuál es el verdadero camino que debe seguir un trabajador minero en su lucha social.



“Una persona que está formada en una línea sindical, no puede actuar de esa manera, le debemos respeto a nuestros compañeros trabajadores, nos debemos a la formación que tenemos como sindicalistas”, declaró Choque.



Independencia sindical



El nuevo ejecutivo de los trabajadores mineros de Huanuni tiene la intención de recuperar en su gestión la independencia sindical que ha estado perdida en este último tiempo, según dijo.



“Hemos ido perdiendo esa esencia revolucionaria, esa esencia de la independencia sindical, pero yo pienso que vamos a retomar ese camino”, sostuvo.



Sin embargo, Choque considera que la independencia sindical no significa pelearse con el gobierno. Cree que se debe mantener distancia con cualquier partido que esté en el poder y priorizar los intereses de los trabajadores antes que los beneficios personales.



Choque cree que algunos dirigentes son responsable de la pérdida de la independencia sindical desde que comenzó el proceso de cambio encabezado por el MAS.



“Hemos visto en el pasado dirigentes que realmente no han sabido proteger y apoyar al compañero trabajador. Entonces, yo veo que ha habido unas cuantas personas que han hecho perder lo que es la independencia sindical. Nosotros estamos en la tarea de recuperarla y lo vamos a demostrar en la gestión”, dijo el nuevo secretario ejecutivo de los trabajadores mineros de Huanuni.