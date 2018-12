Perú: Un año turbulento para el sistema de justicia







26/12/2018 - 06:26:20

El Comercio.- El 2018 ha sido un año de duros golpes para el Ministerio Público y el Poder Judicial, que cierran estos 12 meses en medio de crispaciones y sinsabores. Sin embargo, dichas entidades a través de algunos fiscales y jueces también han logrado poner al descubierto redes de corrupción infiltradas al interior del sistema de justicia.



Para el abogado constitucionalista Luciano López, el sistema de justicia en general, conformado por la fiscalía, el Poder Judicial y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), “cierra en crisis”, pues ha terminado afectado por varios casos de corrupción, pero sobre todo por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.



“Fue una red de corrupción de muy alto nivel que afectaba el nombramiento y ascensos de fiscales y jueces, función realizada por el CNM”, dijo.



En el Ministerio Público, indicó el abogado, lo más grave es la situación del titular de la institución Pedro Chávarry, quien ha sido implicado por la propia fiscalía en el Caso Los Cuellos Blancos.



Consideró que este debería haber seguido el mismo derrotero que su par, el juez supremo Duberlí Rodríguez, ex presidente del Poder Judicial, quien renunció al cargo tras ser vinculado en este mismo caso. “Ha sido un año muy turbulento para el sistema de justicia en general y creo que ello se va a agudizar”, advirtió.



Avizoró que la crisis podría extenderse hasta cuando se instale la Junta Nacional de Justicia. Esta, dijo, no podría funcionar sino hasta mediados del 2019, pues la ley orgánica de dicha entidad “en el mejor de los casos estaría aprobada en marzo, luego se debe formar un comité especial y luego convocar a un concurso público”.



“Entonces, estamos con el CNM descabezado y que será sustituido por una Junta Nacional de Justicia que a mi entender no se va a instalar sino hasta agosto o setiembre del 2019”, comentó.



—La esperanza tras crisis—



El abogado Luis Lamas Puccio, especialista en derecho penal, coincidió en señalar que el lado “negativo y preocupante” con el que cierra el Ministerio Público “es la situación que se vive en la Fiscalía de la Nación debido a los cuestionamientos contra el señor Pedro Chávarry”.



“Es una situación preocupante, ya que este señor ha sido implicado en una organización criminal y esto ha generado una situación de desestabilización al interior de esta institución”, sostuvo.



No obstante, rescató que no todo es negativo y algunos fiscales quieren hacer las cosas bien.



“Tenemos el caso de los fiscales Rafael Vela y [José Domingo] Pérez que son una clara muestra de que pese a la crisis existen fiscales que sí quieren luchar contra la corrupción”, puntualizó.



Sobre el Poder Judicial, Lamas Puccio sostuvo que la sucesión del juez supremo Víctor Prado, tras la renuncia de Rodríguez Tineo, ha marcado una línea para sacar adelante la institución.



“Pero aquí también hay que destacar la labor del juez Richard Concepción Carhuancho, quien es otro de los magistrados que ha marcado la diferencia”, sostuvo.



Lamas Puccio indicó además que los casos vistos por el Ministerio Público y el Poder Judicial han estado marcados por el contexto político, “y han puesto en evidencia que muchos políticos no han cumplido sus funciones o las han utilizado para fines no lícitos”.



“Creo que el 2019 será un año decisivo, pues como ya se anuncia, tras la culminación de la firma [del acuerdo] con la empresa Odebrecht, se conocerá mucha información que pondrá a prueba el sistema de justicia”, concluyó.



El ex fiscal de la Nación y actual fiscal supremo Pablo Sánchez dijo a este Diario que la situación del Ministerio Público es complicada, pero indicó que ello no debe ser óbice para confiar en la labor que muchos fiscales vienen realizando en la institución.



“Esperemos que los fiscales del Caso Lava Jato, por ejemplo, se mantengan en sus puestos y no haya ningún cambio”, concluyó.



El 2019 empezará con un clima expectante para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Diversos casos como el de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el del ex presidente Alan García, investigaciones a autoridades locales y regionales, y la crisis en ambas instituciones aún están por resolverse.