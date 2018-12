Identifican niño de 8 años que murió bajo custodia de autoridades de EE.UU.







26/12/2018 - 06:24:56

VOA.- Las autoridades de inmigración de Estados Unidos confirmaron el martes que un niño de 8 años, proveniente de Guatemala, murió en custodia del gobierno.



Oscar Padilla, el cónsul guatemalteco en Phoenix, señaló que habló con Agustín Gómez, de 47 años, y padre del niño, quien le informó que ambos habían viajado hacia Tennessee y el niño estaba en "perfecto estado de salud".



También, según AP, confirmó el martes que el nombre del niño era Félix Gómez Alonzo.



El menor, según el comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, murió después de la media noche y se convierte en el segundo menor inmigrante detenido que muere este mes.



Jakelin Caal, de siete años, también de Guatemala, perdió la vida tras ser detenida junto con su padre por agentes de la frontera de los Estados Unidos.



De acuerdo con Reuters, el niño y su padre estaban bajo custodia de la CBP el 24 de diciembre cuando un agente de la Patrulla Fronteriza notó que el niño mostraba signos de enfermedad, dijo la autoridad. El padre y el hijo fueron trasladados al Centro Médico Regional Gerald Champion en Alamogordo, Nuevo México, donde se diagnosticó al pequeño con un resfriado común y fiebre; le dieron recetas de amoxicilina e ibuprofeno y finalmente fue dado de alta por el personal del hospital.



No obstante, tuvo que regresar porque presentó náuseas y vómito, pero desafortunadamente murió, horas más tarde, como lo informó CBP.



Hasta ahora, no se conoce la causa exacta de su muerte, pero CBP informó que hará "una revisión independiente y exhaustiva de las circunstancias".



El padre y el hijo no fueron identificados; tampoco es claro la fecha de ingreso del niño y su padre a Estados Unidos ni el tiempo de su detención.



Según informó Reuters, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo que el cónsul en Phoenix estaba tratando de entrevistarse con el padre del niño, a quien le prometió toda la asistencia y protección necesaria. En un comunicado, la cartera sostuvo que pidió los reportes médicos para clarificar las razones del fallecimiento.



De acuerdo a la cancillería, el niño y su padre ingresaron a Estados Unidos el 18 de diciembre a través de El Paso, Texas, y fueron transferidos a una dependencia de la patrulla fronteriza en Alamogordo el domingo.



Alamogordo está a unas 90 millas (145 kilómetros) de la frontera de EE. UU. Y México en El Paso, Texas.



Según AP, Rubén García, director de la Casa de Anunciación de El Paso, dijo el martes que no tenía motivos para creer que su refugio había servido a la familia, pero estaba esperando más detalles sobre lo que sucedió.



La niña guatemalteca de 7 años murió a principios diciembre, luego de ser arrestada por agentes fronterizos. El lunes, su cuerpo fue llevado a la aldea remota de su familia.



Se informó que los miembros demócratas del Congreso y los defensores de la inmigración criticaron duramente el manejo de la muerte por parte de CBP y cuestionaron si los agentes fronterizos podrían haberlo prevenido al pedir una evacuación en ambulancia aérea antes. CBP ha dicho que demoró varias horas transportar a Jakelin y su padre desde una instalación remota de la Patrulla Fronteriza a una estación más grande y luego a un hospital en El Paso.