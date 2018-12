Aviones israelíes atacan objetivos cerca de Damasco







26/12/2018 - 06:23:23

VOA.- El martes, en la noche, varios aviones de guerra israelíes que sobrevolaron el Líbano lanzaron misiles hacia zonas cercanas a la capital siria de Damasco; atacaron un depósito de armas e hirieron a tres soldados, informaron medios estatales sirios, diciendo que la mayoría de los misiles fueron derribados por unidades de defensa aérea.



La televisión, citando a un oficial militar anónimo, identificó a los aviones de guerra como israelíes. La Agencia Nacional de Noticias del Estado de Líbano informó anteriormente que los aviones de guerra israelíes volaban a baja altura sobre partes del sur del Líbano.



El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña, un monitor de guerra, dijo que los ataques aéreos israelíes apuntaron a tres posiciones al sur de Damasco que son depósitos de armas para el grupo militante del Líbano Hezbolá y las fuerzas iraníes.



"Nuestras defensas aéreas enfrentaron misiles hostiles lanzados por aviones de guerra israelíes desde los territorios libaneses y derribaron a la mayoría de ellos antes de alcanzar sus objetivos", dijo la fuente militar.



Un depósito de armas fue alcanzado y tres soldados resultaron heridos debido al ataque, agregó la fuente.



La naturaleza de los objetivos de misiles israelíes no estaba clara. Una portavoz militar israelí declinó comentar sobre los informes.



"Un sistema de defensa aérea de las FDI se activó en respuesta a un misil antiaéreo lanzado desde Siria", dijo más tarde la cuenta oficial de Twitter del ejército israelí.



Casi una hora después de que comenzaran los ataques, los residentes de Damasco aún podían escuchar a las unidades de defensa aérea disparando hacia los objetivos en el aire.



"La agresión sigue en curso", dijo un presentador en la televisión estatal, que interrumpió sus programas para emitir canciones patrióticas.



Más tarde, la televisión citó a un oficial militar anónimo que dijo que las defensas aéreas sirias "derribaron la mayoría de los misiles antes de alcanzar sus objetivos y la agresión dañó un depósito de armas e hirió a tres soldados". Agregó que los aviones de combate israelíes lanzaron misiles desde el espacio aéreo libanés.



La unidad del portavoz militar de Israel no confirmó los ataques, pero dijo en un comunicado que "se activó un sistema de defensa aérea contra un misil antiaéreo lanzado desde Siria". El ejército israelí no reportó daños ni heridos.



Durante los más de siete años de conflicto en la vecina Siria, Israel se ha alarmado profundamente por la creciente influencia de su enemigo enemigo, Irán, un aliado clave del presidente sirio Bashar al-Assad.



La fuerza aérea de Israel ha atacado a decenas de objetivos que describe como despliegues iraníes o transferencias de armas al movimiento del Líbano apoyado por Irán Hezbolá en la guerra.

Este marco, tomado de un video provisto por la agencia de noticias oficial siria SANA, muestra misiles volando hacia el cielo cerca de Damasco, Siria, el martes 25 de diciembre de 2018. Aviones de combate israelíes que vuelan sobre Líbano lanzaron misiles hacia zonas cercanas a la capital siria.



El ataque reportado cerca de Damasco es el primero desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que los Estados Unidos retirarán todas sus 2.000 fuerzas en Siria, una medida que dejará el control del tercio oriental de Siria, rico en petróleo.



Tras el anuncio de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel "continuará actuando contra los intentos de Irán de atrincherarse militarmente en Siria, y en la medida necesaria, incluso expandiremos nuestras acciones allí".



Se cree que Israel estuvo detrás de una serie de ataques aéreos en el pasado que atacaron principalmente a las fuerzas iraníes y de Hezbollah que luchaban junto al gobierno en Siria. El ataque del martes es el primero desde un ataque con misiles en las afueras del sur de Damasco el 29 de noviembre.



Rusia anunció que había entregado el sistema de defensa aérea S-300 a Siria en octubre. Eso siguió a la caída del 17 de septiembre de un avión de reconocimiento ruso por parte de las fuerzas sirias que respondieron a un ataque aéreo israelí, un incidente de fuego amigo que avivó las tensiones regionales.