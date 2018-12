Trump no sabe cuándo reabrirá gobierno y reafirma interés sobre fondos para muro





26/12/2018 - 06:21:44

VOA.- El presidente Donald Trump dijo el martes que la paralización parcial del gobierno federal se mantendrá hasta que se cumpla su exigencia de financiamiento para la construcción de un muro en la frontera con México.



El cierre parcial del gobierno estadounidense comenzó el pasado sábado y hasta ahora no hay ningún indicio de esfuerzos concretos para reabrir las agencias cerradas por el impasse político que se generó tras la demanda de Trump de fondos para levantar un muro en la frontera sur.



"No puedo decirles cuándo va a reabrir el gobierno", afirmó Trump, hablando después de una videoconferencia por Navidad con tropas estadounidenses desplegadas en el exterior.



"Puedo decir que no va a reabrir hasta que tengamos un muro, una valla, como sea que quieran llamarlo", agregó el mandatario. "Lo llamaré como quieran que lo llame pero es la misma cosa. Es una barrera para impedir el ingreso al país de gente, de drogas".



Trump afirmó que muchos de estos trabajadores le comunicaron que desean tener un muro y que los únicos que no lo querían son los demócratas.



Trump no dijo cómo escuchó a los trabajadores federales, excluyendo a los que designó para sus trabajos o quienes trabajan con él en la Casa Blanca. No obstante, muchos trabajadores se han quejado en las redes sociales por sus dificultades financieras ocasionadas por el cierre.



La paralización afecta a más de 800.000 trabajadores federales y agencias del gobierno.



El financiamiento para un cuarto de los programas federales -incluyendo los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Agricultura- expiró a la medianoche del viernes pasado. Sin un acuerdo para superar el impasse, es probable que la paralización se prolongue al nuevo año.



La construcción del muro fue una de las promesas de campaña más repetidas por Trump pero los demócratas se han opuesto firmemente a esa iniciativa.



Según informó The Associated Press, las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre la Navidad de que había adjudicado 115 millas de construcción de un nuevo muro fronterizo en Texas parecen confundir el trabajo que ya está financiado y en marcha.



En su cuenta de Twitter, dijo el lunes: "Estoy en la Oficina Oval y acabo de entregar un contrato de 115 millas para otra gran sección del Muro en Texas".



Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las preguntas de seguimiento el lunes o el martes, pero esto es lo que, Según The Associated Press, se sabe sobre los contratos y la construcción del muro: Trump no puede adjudicar contratos de construcción. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. adjudican los contratos para la construcción de un muro fronterizo después de que el Congreso apruebe los fondos y hayan transcurrido meses de planificación.



"Según el DHS, los fondos de marzo del Congreso pagarán 84 millas (135 kilómetros) a lo largo de la frontera sur, incluidas las 33 millas (53 kilómetros) de Texas. Y si la administración de Trump obtiene los $ 5 mil millones solicitados, el DHS dice que construirá 215 millas (346 kilómetros) que considera la "máxima prioridad", e incluye 159 millas (256 kilómetros) en Texas".