Morales: Los opositores no quieren que las FFAA sean del pueblo, quieren que estén sometidas a Estados Unidos





25/12/2018 - 20:24:13

Oruro, (ABI). - Los opositores no quieren que las Fuerzas Armadas sean del pueblo y participen en el desarrollo del país, quieren que sigan sometidas al imperio norteamericano como en el pasado, afirmó el martes el presidente Evo Morales en alusión a las críticas de algunos excomandantes y políticos de derecha a la designación de los nuevos comandantes.



El jefe de Estado recordó en la población de Toledo, donde entregó un puente vehicular, que antes de su gobierno, los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía debían tener aval de la Embajada de Estados Unidos, que prácticamente designaba a esas autoridades para que cumplan su función "bajo la doctrina norteamericana".



"Qué es esa doctrina norteamericana para Estados Unidos y sus políticas, el primer enemigo de las Fuerzas Armadas es el movimiento indígena, son los movimientos sociales, eso les enseñaban y como les enseñaban eso, ustedes recuerdan tantas masacres, no por culpa de los excomandantes, no por culpa de las Fuerzas Armadas, sino era una instrucción política de los gobiernos para que las Fuerzas Armadas estén en las intervenciones contra los movimientos sociales", recordó.



El Primer Mandatario aseguró que en su gobierno ha cambiado la dignidad de las Fuerzas Armadas, al recordar que, en los primeros años de su gobierno, cuando llegaba a las poblaciones, sobre todo a El Alto, acompañado de uniformados, los niños se asustaban y hasta lloraban y les decían "cucu (especie de monstruo que asusta a los niños)".



"Claro, después de la masacre de octubre de 2003 quedó en la cabeza, en la mente de los niños (esa imagen)", remarcó al asegurar que en la actualidad los niños y la población reciben con cariño a los uniformados porque participan en los programas sociales, sobre todo cuando pagan el Bono Juancito Pinto, destinado a evitar la deserción escolar, y "hasta les dicen tío".



El jefe de Estado aseguró que, por esa razón, "la derecha seguramente quiere que las Fuerzas Armadas sigan sometidas al imperio norteamericano, que obedezcan a EEUU, a la embajada".



Explicó que tiene una "buena relación" con las Fuerzas Armadas, no solamente porque la Constitución establece que el presidente del Estado es el Capitán General de las Fuerzas Armadas, sino porque se reúne todas las semanas con el Alto Mando Militar para debatir programas para el desarrollo de Bolivia y para escuchar las demandas de ese sector.



"Cuando dicen las Fuerzas Armadas están sometidas al gobierno, ellos quieren que las Fuerzas Armadas estén sometidas al imperio norteamericano. Eso no va a ver, porque las Fuerzas Armadas ahora son del pueblo", remarcó al saludar que en las nuevas promociones de oficiales existe un gran número de militares y policías con apellidos indígenas, como no ocurría en el pasado.