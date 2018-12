Cívicos de Santa Cruz levantan huelga de hambre







25/12/2018 - 20:22:19

Santa Cruz, (ABI). - Los dirigentes cívicos de Santa Cruz decidieron el martes levantar la huelga de hambre que sostenían desde el pasado 13 de diciembre para exigir al Tribunal Supremo Electoral deje sin efecto la resolución sobre la repostulación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, informaron medios locales.



El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, se presentó en la plaza 24 de Septiembre donde se cumplía esa medida de presión y confirmó esa decisión.



"La Iglesia ha exhortado, la Defensoría del Pueblo y muchas autoridades han pedido que suspendamos la huelga, pero hemos dejado en claro que todos estamos comprometidos y tenemos convicción de lucha y no nos ha importado estar debajo de una carpa esta Navidad", afirmó el dirigente cívico.



Explicó que el resto de los piquetes de huelgas de hambre se mantienen por el momento y dijo que en las próximas horas los cívicos analizarán si continúan con la medida extrema o no.



"Creo que por responsabilidad yo también me adhiero a ese pedido de la Iglesia Católica y del Defensor del Pueblo, de los miembros de mi Directorio (para abandonar la huelga), porque no podemos seguir exponiendo sus vidas y su integridad, quiero pedirles queridos amigos hermanos cívicos que suspendamos esta medida", insistió Cuéllar.



Luis Fernando Camacho vicepresidente del Comité Cívico y parte del piquete de huelga de hambre dijo que las medidas de protesta continuarán.



"Vamos a levantar la medida porque nos ha pedido la Iglesia, el Defensor del Pueblo y nuestro líder cívico (...), eso no quiere decir que vamos a desmayar, continuaremos en la defensa por la democracia", remarcó.



Los dirigentes cívicos informaron que en las próximas horas se convocará a una asamblea para definir las acciones a seguir.