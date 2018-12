Gobierno aprueba nuevo decreto de amnistía e indulto para 2.535 privados de libertad







24/12/2018 - 14:17:21

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales informó el lunes que el Gobierno aprobó un nuevo decreto de concesión de amnistía e indulto en favor de al menos 2.535 privados de libertad por delitos leves.



Ese decreto fue presentado en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo por el jefe de Estado y los ministros de Gobierno y de Justicia, Carlos Romero y Héctor Arce, respectivamente; además del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.



"Escuchando el pedido de algunas hermanas y hermanos, hemos realizado este decreto de amnistía e indulto para ayudar a las personas detenidas por delitos leves", dijo Morales.



El mandatario lamentó que la retardación de justicia agrave la situación de los privados de libertad con delitos leves y más aún de madres que se encuentran separadas de sus familias.



"Tenemos la gran intención de terminar con la retardación de justicia", aseguró y pidió a los juristas comprometidos a ayudar a privados de libertad de escasos recursos que no pueden acceder a una representación legal.



Respecto al nuevo decreto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, precisó que la amnistía beneficiará a 1.035 personas que hayan cometido delitos cuya pena sea menos o igual a cinco años.



Mientras que el indulto beneficiará a otras 1.500 personas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada hasta 365 días calendario a partir de la publicación del decreto.



Arce aclaró que ese decreto no beneficiará a personas acusadas por traición a la patria, espionaje terrorismo, separatismos, financiamiento al terrorismo, uso y portación de armas no convencionales, tráfico ilícito de armas, uso de armamento, asesinato, feminicidio, parricidio, infanticidio, trata de personas, tráfico de migrantes, robo agravado, secuestros y contrabando, entre otros.