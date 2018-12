Jennifer López regresa a la gran pantalla con "Second Act", una comedia romántica sobre segundas oportunidades ZONA MULTIMEDIA





24/12/2018 - 12:39:29

CNN.- Jennifer López vuelve a la comedia romántica. "Second Act", dirigida por Peter Segal ("Tommy Boy", "Anger Managment", "50 First Dates") se estrenó este fin de semana en la taquilla estadounidense y logró posicionarse entre las 10 películas vistas en el país, según la página Box Office Mojo.



"Second Act" cuenta la historia de Maya Vargas, una trabajadora en un supermercado en Queens, Nueva York, que solo tiene un deseo para su cumpleaños número 43: obtener una ansiada promoción en su trabajo y finalmente tener una posición de liderazgo.



Su "sueño" se hace realidad, pero no de la mejor manera. Su ahijado crea una serie de perfiles falsos de Maya en redes sociales que la llevan a conseguir el trabajo con el que siempre soñó en una compañía de élite en Manhattan.



Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español, conversó con Peter Segal, director de la cinta, sobre "Second Act", cómo fue trabajar con Jennifer López y el significado de una cinta como esta en la actualidad.



Peter Segal, tras bastidores en "Second Act". (Crédito: Barry Wetcher, Motion Picture Artwork © 2017 STX Financing, LLC)



Zona Pop: ¿Cómo describirías “Second Act”, con Jennifer López, Milo Ventimiglia y Leah Remini, para nuestra audiencia en América Latina, que quizás verá le película luego que salga en Estados Unidos?



Peter Segal: "(Maya) siente que nunca podrá conquistar sus sueños de estar en un trabajo que siempre quiso y un día llega la oportunidad que la lleva a ese otro lado, en donde todo parece ser maravilloso en su mente. Es la historia de la Cenicienta. (Ella) logra experimentar un mundo que pensó nunca vería pero con sorpresas que no podemos decir porque no quiero arruinar la historia, pero se da cuenta de que ella está en donde siempre tuvo que estar y aunque cometió errores en su vida, esos errores le ayudaron a ser quién es. Es una historia graciosa, es sentimental, tiene varias sorpresas".



Zona Pop: Es una película sobre segundas oportunidades, sobre lealtad y amistad, sabemos que Jennifer Lopez y Leah Remini son grandes amigas en la vida real y puedes ver esa química en la pantalla. Para ti, el director, ¿cuán difícil o cuán fácil fue dirigirlas en sus personajes?



Peter Segal: Bueno, no puedes enseñar la química, está ahí o no, y el hecho de que Leah y Jen son mejores amigas en la vida real se ve en pantalla. Cuando fui al apartamento de Jen para los ensayos con ella y Leah, no vi a dos actrices sino a dos hermanas, que se hacían bromas, que se empujaban, que se insultaban inocentemente para obtener una reacción y pensé, ¡wow… tenemos que reescribir el guión para incluir parte de su química, porque lo que tenemos en el papel no es lo que ustedes muestran en la vida real!



Por ejemplo, la escena en el supermercado cuando Leah dice: “Who"s the champ? Who"s the champ? (¿quién es la campeona?)" y le da una bofetada, eso es una rutina que Leah tiene con Jennifer antes de que ella suba al escenario en Las Vegas o en los American Music Awards, o algo parecido. (Leah) me dijo: "sígueme la corriente, quiero intentar algo", las cámaras estaban rodando y de repente empieza a darle bofetadas, y Jen no sabía que eso iba a ocurrir, y le daba y daba y Jen la abofeteó de vuelta muy duro, pensé que eso era muy gracioso. Esa escena es el epítome de quiénes son en la vida real.



Zona Pop: Esta cinta fue rodada en Nueva York, en algunos lugares en los que creciste y dices que es una especie de carta de amor para Manhattan. ¿Cuál fue tu parte favorita de rodar en casa?



Peter Segal: Como dijiste, crecí en Manhattan, y viví ahí por 8 años. Rodé partes de algunas películas en Nueva York, como "Anger Management"; la mitad de esa producción fue ahí, pero nunca he podido rodar una película entera en Nueva York durante la Navidad, cuando la ciudad es mágica.



Esto era algo que tenía que hacer antes de morir y pudimos rodarla en locaciones espectaculares que desearía decir en las que nunca se han rodado (...) Pensé, "quiero hacerle un homenaje a Mike Nichols, a películas con las que crecí como "Kramer vs. Kramer" y muchas más", así que me esforcé para rodar en esas locaciones icónicas.





Una de mis favoritas fue en Grand Central Station, en donde hay un restaurante hermoso en el que nunca he visto a nadie rodar anteriormente. Está en la mezzanine con una vista de la terminal, enloquecí a mi departamento de sonido porque era muy ruidoso, pero creo que esa es una escena específica que se me viene a la mente que me alegra haber podido rodar.



Zona Pop: La ciudad tiene sus peculiaridades. Para quienes no han estado, siempre está llena de gente y no pueden cerrar calles enteras para rodar. ¿Cómo fue lidiar con personas que no eran parte del elenco?



Peter Segal: Es realmente un arte rodar en Nueva York porque, como dices, no puedes cerrar por completo calles o aceras, tienes que compartir la película con la ciudad. Por ejemplo, hay una escena en Central Park en donde Jen y Vanessa están caminando y todos los artistas con sus lienzos te dibujaban, tenían varios dibujos de Jennifer López, y les decía: "¿podemos voltearlos? Estamos grabando una película y ¡ella no se interpreta a ella misma!", Maya (el personaje de Jennifer López) tenía sus caricaturas en todo este lugar.



Vanessa Hudgens y Jennifer López en una de las escenas de "Second Act"en el Central Park.



Además de eso, te enfrentas a los paparazzi, a eso nos enfrentamos con Jennifer, ellos siempre saben dónde está, pero podemos negociar con ellos. Con los que no podemos negociar es con los turistas, quienes tienen sus celulares en mano y quieren una selfie con Jennifer, Leah o Vanessa. Intentamos lo más educadamente posible pedirles que nos dejen rodar y luego les dejaremos tomar un par de fotos, pero es una locura… los turistas no entienden lo que tratamos de hacer, y algunas veces, en postproducción, tuvimos que digitalmente borrar a las personas con sus teléfonos porque no se querían mover.



Zona Pop: ¿Cómo fue trabajar con JLo y qué cintas te inspiraron a dirigir “Second Act”?



Peter Segal: “Second Act” me recuerda a las cintas con las que crecí, desde "Working Girl" de Mike Nichols, me recordó a cintas de Nora Ephron, y esa historia que se desenvuelve en Nueva York con Jennifer Lopez era irresistible. Lo que aprendí al trabajar con Jennifer es lo maravillosamente talentosa actriz que es. La he visto en “Out of Sight” en donde tuvo un rol dramático y fue fantástica, la he visto en “Maid in Manhattan”, en donde es encantadora y graciosa, pero, en mi opinión, esta película combina lo mejor de estas habilidades. Ella es graciosa pero también increíblemente intuitiva. Ella creó este personaje y creo que se identifica con ella, (Jennifer) se inspiró en su “Jenny from the block”, y aunque la película es en Queens y no en el Bronx, mucho del ADN con el que creció —cuando la gente le decía que no valía nada y ella tenía esos sueños— influyó en el resultado.



Zona Pop: ¿Qué te dijeron las mujeres involucradas en la producción y las mujeres en tu vida sobre la película y la dificultad de que algunas tienen para avanzar en sus carreras?



Peter Segal: Mi hija mayor lo describió a la perfección: este es un excelente momento para el estreno de la cinta, el tiempo lo es todo. Es un período importante en la historia para las mujeres, para todas las personas que no tienen acceso a la educación, y lograr ser alguien en Estados Unidos, con firmeza y determinación. También es una historia sobre los sentimientos y creo que eso es algo que siempre me atrae de cualquier guión, no se trata de cuán divertida es, pero… ¿tiene un mensaje? Y creo que el de esta película es perfecto para nuestro mundo hoy en día.



"Second Act", una producción de STX Enterntainment, se estrenará en América Latina y España en el primer trimestre de 2019.