Intimidad de los personajes sera importante en Game Of Thrones

Notitarde.- La última y octava temporada de Game Of Thrones es una de las más esperadas por todos los fanáticos de la serie, esta nueva entrega dará un desenlace a toda una gran historia que hemos visto a lo largo de casi 8 años.



El 2019 será el momento en que HBO estrene el final de dicha serie y para iniciar lo que acontecerá en los capítulos, la revista Entertaiment Weekly ha logrado tener acceso a la mayoría de los set de grabación de los últimos seis episodios.



Gracias a ello han podido revelar poco a poco pequeños detalles de Game Of Thrones , uno de los datos es que la octava entrega no solo serán reveladoras las batallas, sino las escenas de cada personaje, en pocas palabras la intimidad de cada uno.



“Muchas de las especulaciones se han centrado en las batallas, pero no olvidan la importancia de las escenas de dos personajes solos. Creo que la gente se va a sorprender por la intimidad de la última temporada”.

Un poco sobre la nueva temporada de Game Of Thrones



Sophie Turner comentó acerca de la nueva seguridad de los guiones,”No nos daban nada en físico, lo teníamos en un App. Nos mandaban diapositivas con la escena que grabaríamos la día siguiente. Nos las teníamos que aprender de un día para otro”.



Además esta nueva temporada El director David Nutter dijo que los episodios durarán más de los 60 minutos tradicionales. Nutter no especificó la duración exacta, igualmente indicó grandes cambios “único que puedo decir es, aférrense a sus asientos porque será especial”.



Por otra parte, expresó que Game Of Thrones, tendrá un final satisfactorio “me siento completamente satisfecho, los creadores David Benioff y D.B. Weiss hicieron un gran trabajo”.

La nueva temporada sera estrenada en abril 2019 (Foto: Referencia).



En cuanto a los personajes de la octava temporada se enfrentan al Ejército de los Muertos, será la secuencia de acción más grande en la historia del show, “fue una intensa secuencia que tomó más de 55 noches de grabaciones en exteriores y después semanas de grabaciones en el estudio.



Las tres palabras claves de la nueva temporada de Game Of Thrones “espectacular, inspiradora, satisfactoria” y sera estrenada en abril de 2019.