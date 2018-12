Así se divierte Enrique Iglesias con sus hijos!





24/12/2018 - 12:08:07

Notitarde.- A través de su cuenta de instagram, el cantante español Julio Iglesias mostró un vídeo donde ejercía su rol de padre con su hija Lucy, balanceándola en la cubierta de un yate.



Al igual que su hermano Nicholas, son los hijos del intérprete de “bailando” con la ex tenista rusa Anna Kournikova, tras una relación de 17 años.



Los primeros nacieron el pasado año y desde ese tiempo Iglesias se ha encargado de compartir los momentos íntimos que vive junto a sus chicos.







#weekendvibes 🐒







Recientemente, también publicó otro vídeo en su cuenta donde se le observaba bailando con su hijo al ritmo del rock and roll.



Ambas publicaciones recibieron una gran cantidad de likes y comentarios por parte de los seguidores.



Proyectos de Julio Iglesias para el 2019



En el ámbito profesional, el cantante español realizará conciertos en diferentes lugares del mundo como Estados Unidos, Italia, Polonia, Alemania, Suiza a lo largo del año 2019.



En vista de su paternidad, el cantante ha asegurado en una entrevista al diario El País, que le cuesta mucho salir de gira con sus hijos pequeños.

#Sundaymood 🎄🎄🎄







