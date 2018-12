Kate del Castillo dijo que estuvo aterrorizada y por eso no iba a México





24/12/2018 - 12:01:44

Notitarde.- Kate del Castillo dijo que su ausencia de tres años de tierras mexicanas se debió a que sintió aterrizada y podrá pasar las navidades en compañía de su familia.



La artista, quien la vincularon con el Joaquín “Chapo” Guzmán comentó a la prensa ezteca que luego de entrevistarse con el ex-líder del cartel de Sinaloa se sintió amenazada, suficiente para ausentarse de su país.



“Estoy emocionada de estar aquí y perdón si se me salen las lágrimas… estoy feliz y agradecida por el apoyo que me han dado en estos tres años de estar afuera” manifestó hace días la artista.

Contó de nuevo su versión



La actriz Kate del Castillo llegó a tener orden de detención en febrero de 2016, para que declarara como testigo en la investigación a Guzmán Loera, puesto que el encuentro que tuvieron fue cuando éste estaba prófugo.





“En octubre de 2015 me entrevisté con el señor Guzmán Loera con el fin de evaluar la posibilidad de producir una película o documental sobre su vida… en esa ocasión estuve acompañada por dos productores de Hollywood y un actor estadunidense”.



Aclaró que “meses después, en enero de 2016, dicha entrevista se hizo pública y coincidió con la recaptura del señor Guzmán. Hoy a decir del fiscal Adams Feels, al parecer el actor Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura”.

Kate del Castillo: “me sentí amenazada”



Añadió la artista que “desde ese momento y durante todo el período presidencial anterior fui víctima de una persecución penal injusficada e ilegal”, además a la actriz la estigmatizaron y la hicieron perder contratos de trabajo.



“Me sentí amenazada, la pasé muy mal, me sentí con mucho miedo, al final no me importaba mi vida, sino la de mi familia y son parte de los daños morales con los que me quedaré, estoy estigmatizada”, confesó.



Kate interpuso una queja a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos e hizo una denuncia en contra de la PGR por los daños causados por la cantidad de 60 millones de dólares, tambien aseguro que no se arrepiente de lo ocurrido.