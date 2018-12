Gal Gadot celebra fin de rodaje de Wonder Woman 1984 con este emotivo mensaje





24/12/2018 - 11:56:40

Perú 21.- Las grabaciones de "Wonder Woman 1984" acaban de llegar a su fin. Gal Gadot, actriz que encarna a Wonder Woman , dio la noticia a todos sus fanáticos en su cuenta personal de Instagram. La publicación fue muy bien recibida por todos sus seguidores en el mundo entero.



La actriz de 33 años manifestó que se encuentra muy feliz por terminar las grabaciones de la secuela de "Wonder Woman". "Lo hicimos otra vez. Y a pesar de que la primera vez que filmé " Wonder Woman" fue increíble, esta vez fue aún más única y especial", comenta Gal Gadot en su red social.



La modelo israelí también se animó a contar algunos detalles de las locaciones y lugares donde se grabó la película. "Filmamos en 4 ubicaciones muy diferentes en 3 países, y estoy muy orgulloso de los casi 1000 miembros de la tripulación", indica Gal Gadot en Instagram.



"No podría pedir mejores socios en esto. Tengo tanta suerte de tener a la única Patty Jenkins, como mi directora. Ella siempre nos sostiene, nos da alas para atrevernos y todos los días nos ayudó a encontrar la versión más creativa de nosotros mismos. Estoy muy agradecida de llamarla mi amiga", indica.



Gal Gadot también aprovechó para agradecer a todos sus fanáticos en el mundo por el apoyo y los mensajes de aliento para interpretar a Wonder Woman. "Me encanta este personaje. Y gracias a todos por ser los mejores fanáticos del mundo. Fuiste tú quien me hizo empujar cada día", sentenció la actriz y modelo de origen israelí.



Pero fueron sus fanáticos los que le agradecieron por todo su talento en la pantalla grande. "No existe otra mujer en el mundo que sea Wonder Woman", "Tú eres la encarnación de Wonder Woman", "Espero con ansias la película", "Talento y belleza en una sola mujer", son algunas de las opiniones de los seguidores de Gadot.



"Wonder Woman 1984" se estrenará en todo el planeta el 5 de junio del 2020.