Dictadura de Daniel Ortega receta cárcel a periodistas en Nicaragua







24/12/2018 - 10:49:27

La Prensa.com.ni.- En medio de la condena por el ataque de la dictadura orteguista al periodismo independiente, el poder judicial ordenó prisión preventiva para la jefa de prensa del canal 100 % Noticias, Lucía Pineda Ubau, y giró orden de captura para un presentador y dos periodistas de ese mismo medio de comunicación.



A Pineda Ubau la acusan, igual que a su jefe Miguel Mora, director del canal, como “autora de los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.



El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, dijo que se giró orden de captura para el presentador Jaime Arellano y también para los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco.



Estas personas están siendo acusadas por el Ministerio Público, pero no están detenidas, así aparece en el expediente, explicó Montenegro.

El relato del orteguismo



En la acusación se señala, según el Ministerio Público, que desde el canal la periodista Pineda Ubau “propició e incitó al odio por razones de discriminación política, difundiendo en la televisora y en redes sociales informaciones falsas y sin corroborar, con la intención de generar zozobra y odio radical hacia los simpatizantes y miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional”.



Agregan que la periodista incitó el odio hacia la Policía Orteguista (PO), en clara provocación e inducción a cometer delitos graves conexos, como daños a la propiedad pública y privada, amenazas y asedios, entre otros.



Lo que dice la Fiscalía



No obstante, el Ministerio Público no señaló en la acusación el asedio policial que sufrieron todos los trabajadores del canal por parte de esa institución, que estableció retenes a menos de cien metros de la entrada de la televisora para revisar casi a cualquier vehículo que salía de 100% Noticias.



Junto con la PO, las instalaciones del canal eran vigiladas por paramilitares que tomaban fotografías y grababan a los periodistas, el cual fue ocupado de forma arbitraria la noche del pasado viernes. Todo esto fue ampliamente denunciado por la misma periodista Pineda Ubau.



24 horas sin saber de Pineda



La colega fue llevada al Complejo Judicial de Managua entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m. de este domingo, después que permaneciera más de 24 horas sin conocerse de su paradero.



Ella había sido secuestrada por la PO junto con el director del canal, Miguel Mora —ahora preso político— y su esposa, Verónica Chávez, la misma noche que los agentes allanaron el canal.



A Chávez la liberaron horas después. El abogado de CPDH, Julio Montenegro, explicó que Mora y Pineda Ubau será procesados por los mismos delitos.



La fiscal a cargo de la acusación fue la misma que estuvo en el caso de Miguel Mora, Lilliam Soza. La causa de Pineda Ubau fue radicada en el Juzgado Sexto de Audiencias a cargo del juez Henry Morales, quien ordenó prisión preventiva para la periodista y programó la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de enero.

Juzgados más herméticos



La presentación de la periodista Ubau fue hermética. La opinión pública apenas se enteró de la realización de la audiencia preliminar por medio de la CPDH, ya que uno de sus abogados, Leyla Prado, está a cargo de la defensa.



Mientras se desarrollaba la audiencia preliminar, un contingente de agentes de la PO se apostó en las entradas principales del Complejo Judicial. Este comportamiento de las autoridades se ha convertido en característica de los juicios contra los presos políticos. En el caso de Mora, este fue trasladado en una patrulla de la PO esposado y resguardado por más de cuatro agentes armados.



Repudio de Costa Rica



“Costa Rica deplora el anuncio de ‘prisión preventiva’ ordenado hoy (ayer domingo) por un juzgado de Nicaragua contra la periodista Lucía Pineda Ubau, del medio de comunicación 100 % Noticias”, se lee en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.



La decisión judicial fue repudiada por el país vecino del sur, que ha sido uno de los países que ha denunciado las acciones arbitrarias del régimen en instancias internacionales.



“Repudiamos este especie de juicio sumario contra la señora periodista, que se convierte en una afrenta y una muestra más de hostilidad hacia la prensa independiente. Ante dichos atropellos, no tenemos más que reiterar firmemente nuestra solidaridad con los periodistas y defensores de derechos humanos”, declaró la ministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar Revelo.



Indicaron que Costa Rica persistirá en sus gestiones ante las autoridades nicaragüenses a fin de resguardar la integridad física y el debido proceso a la periodista.



Asimismo, se expone en el comunicado que el Consulado general de Costa Rica en Managua, tras la orden emitida el viernes de activar los mecanismos y el protocolo de protección de nacionales ante la detención de la periodista Pineda Ubau, ha permanecido atento y realizando gestiones en favor de la comunicadora.



Costa Rica reiteró que “no la hemos dejado sola, ni la dejaremos sola”.



La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, expresó por medio de su cuenta de Twitter que su país repudiaba el acoso y la hostilidad hacia la periodista Pineda Ubau.



Familia rechaza cargos que considera absurdos



Alejandro Ubau, tío de la periodista Pineda Ubau y vocero de la familia, dijo que desconocen con asombro los cargos imputados a la comunicadora.



“Nos parece absurdo, nos parece absolutamente caricaturesco que cargos tan complejos, propios de un Estado islámico, se le esté asignando a comunicadores de países como los nuestros”, expresó.



Asimismo indicó que Pineda Ubau es inocente de todos los delitos que la Fiscalía le imputa.



Bajo amenaza del orteguismo



El régimen de Daniel Ortega ha arremetido contra el periodismo independiente. Desde hace una semana, la Policía Orteguista (PO) mantiene ocupada la sala de redacción de Confidencial.



Este viernes ocupó las instalaciones donde funcionaba el Canal 100 %, mientras apresaba y enjuiciaba al director general del medio, Miguel Mora, y a la periodista y jefa de prensa Lucía Pineda Ubau.



También, mantiene bloqueados desde hace varios meses los procesos de salida de Aduana de la materia prima necesaria para la edición impresa de los periódicos. Durante los momentos más álgidos de las protestas, fuerzas de choque han robado equipos de trabajo a periodistas nacionales e internacionales. Asimismo, agentes de la PO atacaron de forma directa a grupos de periodistas en Plaza El Sol.