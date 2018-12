Always Ready, un gigante que despierta en Primera





24/12/2018 - 07:49:46

Los tiempos.- El martes 18 de diciembre de 2018 quedará para siempre en el recuerdo del aficionado paceño y boliviano: un gigante dormido despertó de un sueño que duró 27 años, casi tres décadas durante las cuales Always Ready probó distintos sabores en el fútbol: el amargo descenso, la caída a la Primera “B” de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), los tropiezos y el título en la Copa Simón Bolívar.



Pero no todo termina para Always con el ascenso: la dirigencia, a la cabeza de Fernando y Andrés Costa, apunta a consolidar al plantel en la División Profesional, cumplir con los requisitos que exige la Licencia de Clubes de Conmebol y llegar, mínimamente, a clasificar a una Copa Sudamericana.



Un sueño que tardó



Always Ready nació un jueves 13 de abril de 1933 gracias al impulso de estudiantes del colegio La Salle, recibiendo el respaldo de las familias más pudientes de La Paz que aportaron en todo sentido para el crecimiento de un club que se consolidó en la AFLP.



Always Ready surgió en la Época Profesional en 1950 y llegó a dos títulos en su época de oro: 1951 y 1957. Desde entonces, el sueño entró en un largo receso hasta 2018, cuando la Banda Roja volvió a levantar una copa con el título de la Copa Simón Bolívar.



“Ahora mismo trabajaremos en la campaña 2019. Always Ready es de Primera División, no estaremos lejos de los primeros lugares. Vamos a ir por un campeonato”, sostuvo Fernando Costa, titular de Always Ready, tras la consagración de su plantel.



Y es que dentro de toda la planificación está mantener la base del equipo campeón y reforzarlo con gente de experiencia y juventud que pueda consolidar el proyecto de mantenerse en la Primera División y llegar a una copa internacional. Un título no es una idea descabellada para un plantel que tiene bastante arraigo en La Paz y ahora en su nueva casa, en Villa Ingenio.



“La tercera es la vencida, le devolvemos la grandeza a este club. Agradecido con Dios, con la gente que nos apoyó. Pasaron 27 años que Always Ready estaba fuera del profesionalismo y hace 24 que no jugábamos una final de Copa Simón Bolívar. Como dirigencia, vamos a construir nuestro complejo deportivo y se vienen muchas cosas más”, explicó Andrés Costa, vicepresidente del Millonario.



Además de consolidar a su plantilla (empezando por la ratificación de David de La Torre en la dirección técnica), Always Ready pretende empezar la construcción de un moderno complejo deportivo en Villa Ingenio, a tres kilómetros del estadio Municipal y en la carretera hacia el lago Titicaca.



Actualmente, la Banda Roja alternó sus entrenamientos entre los complejos de Chaco Petrolero y Litoral, además del mismo estadio Municipal de Villa Ingenio.



Ahora, con la plaza ganada en la División Profesional 2019, Always Ready se alista para encarar una temporada diferente y que implicará más gastos, pero también traerá mayores satisfacciones.



“Agradecido por el directorio que nos acompaña. Sin ellos sería difícil poder llevar adelante este proyecto. Fracasamos antes, pero ahora pudimos consolidarlo. Always Ready es de Primera”, acotó Andrés Costa, quien a sus 24 años es una de las caras visibles del cuadro paceño.



Después de 27 años, Always Ready podrá volver a enfrentarse a sus coterráneos The Strongest y Bolívar, a quienes no enfrentaba desde 1991.







OPINIONES



"Mucha felicidad. Sabíamos que no hay éxito sin sacrificio, sin persistencia. Fuimos apasionados por este proyecto. Una gloria como ésta valía la pena". Fernando Costa. Presidente Always Ready



"Hemos luchado bastante y antes no se nos daba. Ahora, este título va para La Paz y la ciudad de El Alto tendrá su plantel profesional en Villa Ingenio". Andrés Costa. Vicepresidente Always Ready







DE LA TORRE, UN ENTRENADOR QUE DEVUELVE LA ESPERANZA



El entrenador mexicano David de La Torre es uno de los estrategas más requeridos en el ascenso boliviano.



Tras su paso por diferentes clubes en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), el mexicano se hizo conocido cuando llevó a Real América a la final de la Copa Simón Bolívar 2010.



El cuadro americanista no logró ascender, pero De La Torre se fue a dirigir otros clubes en Primera y en el ascenso.



Su primer logro fue ascender en el indirecto de la temporada 2012-2013 a Sport Boys de Warnes, tras vencer en el repechaje a Petrolero de Yacuiba.



Posteriormente, sorprendió a Bolivia ascendiendo en 2017 a Royal Pari.



Su gran trabajo lo llevó a dirigir a Always Ready, equipo con el que finalmente conquistó el ascenso en 2018.







DATOS



13 de abril de 1933 Nace Always Ready. En épocas difíciles para el país por la Guerra del Chaco (1932-1935), Always nació para ser protagonista.



Miraflores, su barrio de nacimiento. El club millonario nació en el barrio de Miraflores, su casa desde siempre y que le brinda su apoyo incondicional.



Campeonatos nacionales para la Banda Roja. Tras su irrupción en la Época Profesional en 1950, Always Ready se coronó campeón en 1951 y 1957.



Gira internacional por Europa en 1961. Entre el 5 de agosto y el 12 de noviembre de 1961, Always Ready jugó 27 partidos en 10 países de Europa.



Liguero y retorno a la División Profesional. Fundador de la Liga en 1977 y jugó en los periodos 1977-1981, 1987-1991 y jugará en 2019 en Primera.







CAMPAÑA



Grupo A (Primera fase)

Always Ready 2-1 Dep. Fatic (08/09/18)

U de Vinto 0-1 Always Ready (16/09/18)

Always Ready 5-0 Enrique Happ (19/09/18)

Bata 0-2 Always Ready (26/09/18)

Always Ready 2-2 Sur-Car (29/09/18)

Always Ready 2-1 EMH (03/10/18)

Dep. Fatic 1-4 Always Ready (06/10/18)

Always Ready 1-1 U de Vinto (13/10/18)

Enrique Happ 4-3 Always Ready (17/10/18)

Always Ready 5-0 Bata (24/10/18)

Sur-Car 0-2 Always Ready (27/10/18)

EMH 0-7 Always Ready (31/10/18)



Segunda fase

U de Vinto 1-2 Always Ready (11/11/18)

Always Ready 6-2 U de Vinto (17/11/18)



Semifinales

Mariscal Sucre 0-0 Always Ready (25/11/18)

Always Ready 6-0 Mariscal Sucre (02/12/18)



Finales

Av. Industrial 1-0 Always Ready (09/12/18)

Always Ready 5-0 Av. Industrial (18/12/18)

Tercera final (Cochabamba, 18/12/18)

Always Ready 3-0 Av. Industrial



Palmarés institucional

Títulos AFLP: 7 (1951, 1957, 1959, 1968, 1986, 1993 y 2018)

Subtítulos AFLP: 8 (1952, 1953, 1963, 1967, 1975, 1994, 2015-2016 y 2016-2017 )

Títulos nacionales: 2 (1951 y 1957)

Subtítulos nacionales: 2 (1959 y 1967)

Campeonatos Segunda División: 1 (Copa Simón Bolívar 2018)

Participaciones Copa Libertadores de América: 1 (1968)

Participaciones en Copa Sudamericana: 0

Participaciones Copa Conmebol: 0