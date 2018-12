Destroyers saca ventaja en el estadio IV centenario







24/12/2018 - 07:48:07

Los tiempos.- Destroyers dio el primer golpe ante Avilés Industrial, de Tarija al imponerse (1-2) en el primer partido por el descenso indirecto de la División Profesional del Fútbol Boliviano. El cuadro cuchuqui quedó a 90 minutos de mantenerse en primera. El encuentro de vuelta se jugará el 26 de diciembre (20:30) en Santa Cruz.



Avilés comenzó ganando



Los dirigidos por Óscar Ramírez se rehicieron después de un mal comienzo ante los chapacos, que sorprendieron en el primer tiempo al abrir el marcador por medio de Magno Costas (13’PT). Era fiesta en el IV Centenario. No era para menos, el local jugaba bien e ilusionaba con el 1-0.



En los siguientes minutos, el cuadro tarijeño tuvo un par de oportunidades que no pudo concretar; si bien hizo el esfuerzo, no pudo llegar al objetivo final.



Cuando más atacaba Avilés Industrial surgió una genialidad de Lorgio Álvarez para poner el empate, a los 35 minutos.



El experimentado jugador recibió el balón en su propio campo, miró al frente y emprendió una veloz corrida dejando a cuatro rivales en el camino antes de encarar a Sebastián Angulo y definir con calidad a la derecha del meta local para el 1-1.



Todo indicaba que Avilés iba a ir en busca del arco rival, pero pudo más la fortaleza del elenco visitante que comenzó a manejar el partido.



El local tuvo chances de anotar el segundo por medio de Daniel Garzón que estrelló el balón en el arco de Elder Araúz; sin embargo, en la recta final de los primeros 45 minutos la visita nuevamente apretó el acelerador para desnivelar el marcador. Jefferson Tavares, de cabeza, puso el 1-2 en el minuto de tiempo agregado.



La jerarquía del equipo de la Primera División se notó y al final fue lo que más pesó.



En el reinicio de las acciones del encuentro, los tarijeños intentaron igualar el marcador, empero no encontraron los espacios y los esfuerzos fueron en vano.



Por su parte, Destroyers salió más aplomado. Supo manejar los tiempos y dejó transitar el balón gracias a la movilidad que impuso Daniel Saravia en el medio sector.



El volante manejó los hilos del cuadro cruceño. Un remate de Cristian Valencia (18’ST) que estremeció el ángulo destroyano fue lo más peligroso de Avilés.



En Destroyers, Tavares (28’ST) desperdició la chance tras perder un mano a mano con Angulo, luego de un pase de Saravia.



Finalmente, el partido se diluyó sin más emociones hasta que el árbitro paceño Luis Irusta decretó el pitazo final.



Para mantener la categoría, Destroyers necesita al menos un empate, ya que una derrota obligará a jugar un tercer partido en un campo neutral. Los tarijeños intentarán vencer en Santa Cruz para llegar a ese tercer partido que le puede dar un histórico ascenso al club chapaco.







A 90 minutos de quedarse. El canario quedó a 90 minutos de su objetivo de mantenerse en la Primera. Un empate es suficiente.







LA VUELTA SE JUEGA EN EL ESTADIO TAHUICHI EN DOS DÍAS



El partido de vuelta por el descenso indirecto entre Destroyers y Avilés Industrial está fijado para el miércoles a las 20:30, en el estadio Ramón Aguilera, en la capital cruceña.



Al cuadro canario sólo le hace falta un empate para asegurar su permanencia en la División Profesional.



Mientras tanto, el conjunto tarijeño debe conseguir un triunfo como visitante para forzar a una definición en un tercer partido, en terreno neutral.



De acuerdo a la programación realizada por la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el último partido, en caso de ser necesario, se jugará en el estadio Félix Capriles, el sábado a las 15:30.



Esta programación se hizo en cumplimiento a lo que señala el reglamento del Campeonato Clausura 2018 que apunta a ir al desempate en caso de igualdad de puntos.