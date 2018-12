Mustafá: Atajar en Bolívar es un sueño que tengo por cumplir







24/12/2018 - 07:43:30

Página siete.- Saidt Mustafá es una de las alternativas que maneja la dirigencia de Bolívar para cumplir con el pedido que realizó en los pasados días el técnico César Vigevani. El arquero admitió ayer los contactos que tiene con los directivos del cuadro celeste, inclusive sostuvo que las cosas se “facilitarán” debido a que en el momento es un jugador libre.



“Los dirigentes de Bolívar me hablaron, pero aún no existe nada oficial, espero que luego de las fiestas podamos resolver el tema ya que atajar en Bolívar es un sueño que tengo por cumplir”, sostuvo Mustafá.



El arquero de 29 años jugó la última temporada en filas de Sport Boys de Warnes, donde fue dirigido por el técnico Vigevani. “Tengo una buena relación con el profesor César, desde que fichó por Bolívar me dijo que existía esta posibilidad, pero esperemos que pueda concretarse”, agregó.



Mustafá defendió el arco del equipo warneño desde 2013, cuando ese elenco ascendió a la desaparecida Liga. “Son cinco años que estuve en ese club y ya cerré un ciclo. Felizmente soy un jugador libre y puedo decidir por la mejor opción, espero que sea la de Bolívar ya que estoy muy entusiasmado con esta posibilidad”, comentó.



Al cruceño se le consultó sobre el estilo de trabajo que tiene el ecuatoriano Carlos Campoverde, quien será el nuevo preparador de arqueros de la Academia. “Al profesor Carlos lo tuve este último año en Sport Boys, es un gran entrenador de arqueros, desde que llegó mejore mucho y aprendí muchas cosas”, respondió Mustafá.



De momento el único arquero que tiene contrato con los celestes es Fernando Laforia, que firmó hasta junio de 2019, sin embargo el uruguayo tiene un problema en el hombro izquierdo, que debe ser corregido mediante una intervención quirúrgica. En Bolívar no quieren tener ningún problema en el semestre que viene, por ello la presencia de un golero es una de las prioridades que pidió Vigevani, entre otros puestos, para reforzar a su equipo.



Aguardan respuestas



Hasta el viernes, los jugadores Juan Carlos Arce y William Ferreira deben responder a las propuestas que les realizaron para continuar jugando en 2019 en el conjunto académico.



Vigevani se fue de viaje el pasado viernes y antes de partir dijo que ya se puso de acuerdo con la dirigencia en la confección del plantel. En caso de que no exista respuesta con los jugadores se apelará a un plan B ya que la idea del entrenador es contar con todo el grupo a partir del 3 de enero, fecha en la que reiniciará su trabajo de cara al certamen Apertura y la disputa de la primera fase de la Copa Libertadores.



Arce se encuentra de vacaciones en Sao Paulo y Ferreira está en Artigas de Uruguay, pero ninguno definió su retorno.



Abonados de la institución



Campaña Bolívar lanzó en las últimas horas su campaña de abonados para 2019. Los hinchas que adquieran su abono podrán ingresar a los partidos de local de la temporada, incluyendo la fase inicial de la Libertadores y una posible clasificación a la fase de grupos.

Escala La escala de precios es la siguiente: butacas tiene un valor de 1.850 bolivianos, la preferencia cuesta 1.250, recta general a 750 y las curvas a 500 bolivianos.

Renovación Los aficionados académicos que compraron este año su tarjeta y deseen renovar su carnet deben pagar los siguientes precios: butacas 1.660 bolivianos, la preferencia 1.120, recta general a 690 y las curvas a 450 bolivianos.