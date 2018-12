Ocho pilotos bolivianos por la gloria en el Dakar 2019 que inicia el 6 de enero







24/12/2018 - 07:35:14

El día.- Con la ilusión de superar las posiciones que finalizaron en el último rally, y sobre todo, llegar a la meta, ocho pilotos bolivianos representarán a Bolivia en la versión 41 del Rally Dakar 2019 que por primera vez, se correrá en un solo país sudamericano, Perú será el anfitrión debido a que otros países no estaban en condiciones económicas de asumir la competencia. Los competidores ya tienen listos sus motores y esperan superar sus expectativas. Para este evento, se correrán 10 etapas que se tiene programado finalizar el 17 de enero.



Por qué ya no se corre en Bolivia. Luego de haber participado de las últimas cinco versiones, Bolivia no será parte de esta competición hasta un tiempo próximo, así lo anunció en el mes de mayo del presente año la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, argumentando que fue por falta de acuerdo, pero que sí se abre a continuar en "futuras versiones" que incluyan a otras regiones del país. El 2014, el Dakar llegó por primera vez a territorio boliviano en la trigésima sexta edición. En aquella ocasión el recorrido fue por Argentina, Chile y Bolivia y ocho pilotos bolivianos se inscribieron para participar: Juan Carlos Salvatierra, Wálter Nosiglia, Marco Bulacia, Luis Barbery, Ramiro Aguirre, Miguel Bulacia, Ernesto Eterovic y Fabricio Fuentes.



Pilotos bolivianos. Los pilotos bolivianos Daniel Nosiglia, Fabricio Fuentes, Wálter Nosiglia Junior y Danny Nogales correrán en la categoría de motos; mientras, Juan Carlos Salvatierra, Wálter Nosiglia Navarro, Leonardo Martínez y Suany Martínez competirán en cuadriciclos. La presencia de ellos fue confirmada en el mes de septiembre, luego de que la organización de la prueba hizo oficial los números de los dorsales que portarán los corredores.



Los paceños Daniel Nosiglia y Wálter Junior vestirán los números 28 y 58, de manera respectiva. Entretanto, el chaqueño Fuentes llevará el dorsal 31 y el cochabambino Nogales participará con el número 66.



Pilotos favoritos al título. Los que finalizaron en los primeros lugares la edición del presente año, ya aseguraron su participación, por lo que serán nuevamente candidatos a subir al podio. Cinco categorías conforman el rally: motos, cuadriciclos, coches, SXS (vehículos utilitarios todo terreno), y camiones. Este año, el austríaco Matthias Walkner fue el vencedor en motos, segundo terminó el argentino Kevin Benavides y tercero, el australiano Toby Price. En cuadriciclos, el chileno Ignacio Nicolás Casale se hizo del título, por destrás quedaron, los argentinos, Nicolás Cavigliasso y Jeremías González Ferioli. En coches, el español Carlos Sainz se apoderó del primer lugar, detrás quedaron, el catarí Nasser Saleh Al Attiyah y el francés Stéphane Peterhansel. En la categoría SXS, el brasileño Reinaldo Varela fue primero, segundo quedó el francés Patrice Garrouste, y tercero su compatriota Claude Fournier. En camiones, el podio fue para el ruso Eduard Valentínovich Nikoláiev, seguido del beliorruso Siarhei Viazovich.



Etapas. El domingo 6 de enero será la ceremonia de salida. La carrera se meterá de lleno en el desierto desde el primer día con una etapa inicial entre Lima y Pisco, prevista para el 7 de enero. Al día siguiente el rally arribará a San Juan de Marcona. El día 9 llegarán a Arequipa y ahí la caravana se dividirá, pues habrá una etapa maratón en la que los vehículos no pueden recibir ayuda mecánica, que terminará en Moquegua para las motos y quads, pero que llegará hasta Tacna para los coches y camiones. Los competidores continuarán el día 11 a Arequipa para tener un día de descanso (12 de enero). El día 13 partirán todos nuevamente de Arequipa y en los días sucesivos repetirán la ruta hecha en la semana anterior hasta llegar el día 17 de enero al podio de la meta, que estará ubicado en la capital de Perú, Lima.



Dakar 100% Perú



• El Rally Dakar 2019, el cual será realizado 100% en el Perú, impulsará de manera importante su economía interna; Según estudios realizados entre el 03 y 11 de enero último, el Rally Dakar 2018 logró un movimiento económico en el Perú superior a los $us 130 millones, producto de los gastos turísticos, gastos de los residentes locales e inversiones. Hubo más de un millón de espectadores asistentes al Rally y eventos relacionados.



• Para el Perú, el beneficio promocional el 2018, alcanzó los $us 154 millones. Para la próxima edición, el gobierno peruano realizará un gasto económico de $us 6 millones.



• 9.000 policías, gendarmes y militares garantizarán la seguridad del público y del rally. El Dakar es un evento de gran popularidad en América del Sur (4 millones de espectadores en 2018). Se habilitarán zonas para espectadores protegidas y vigiladas por las fuerzas de seguridad del país para garantizar la seguridad de los espectadores.



• 35 personas estarán movilizadas las 24 horas del día. El itinerario de la carrera y de las asistencias identificado en el roadbook (libro de ruta) es el único recorrido abierto y validado por el equipo de apertura. En todo momento, gracias al sistema Iritrack, el Puesto de Coordinación (PC) de la carrera conoce la posición de cada vehículo y puede ponerse en contacto con él por teléfono satelital.



• La parte médica también está garantizada, 60 personas integran el equipo médico; incluye helicópteros y vehículos a pie de pista, algunos de ellos medicalizados.