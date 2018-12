Evo dice que huelga es dieta de ricos y cívicos se indignan







24/12/2018

Página Siete.- El presidente Evo Morales criticó ayer los piquetes de huelga instalados en cinco departamentos del país contra el binomio oficialista. Calificó la medida como “una dieta de ricos”. Los cívicos del eje central manifestaron su indignación.



“Como saben que vamos a ganar por goleada, (ellos) con cualquier mentira (quieren que) Evo no sea candidato. Si ellos supieran que vamos a perder, por qué van a estar molestando con huelguitas de hambre, ¿qué huelga de hambre? Están haciendo dieta los ricos”, indicó en referencia a las medidas de presión extremas que realizan más de 100 huelguistas en cinco regiones del país.



Morales dio esas declaraciones en un acto público realizado ayer en la localidad de Pongo K’asa, del departamento de Cochabamba, donde la Coordinadora Indígena Originaria Campesina de la Región Andina proclamó al binomio Evo-Álvaro, del Movimiento Al Socialismo (MAS), como sus candidatos para las elecciones de 2019.



“¿Por qué la derecha protesta tanto? no es contra el Evo, es contra este pueblo, nos tienen miedo, claro (porque) ustedes ya me proclaman como candidato y saben que vamos a ganar”, afirmó la autoridad. Además, descalificó las medidas de presión. Criticó que hayan bajas en algunos piquetes, ya que a su juicio esas medidas extremas deben perdurar con sus ayunadores “hasta conseguir el objetivo”.



“Nosotros sí hacemos huelga de hambre. Informarles que ellos (huelguistas) están ahorita (haciendo) turnos. (Hacen) unos dos días de huelga de hambre luego se van y otros entran, eso no es huelga de hambre. Huelga de hambre es hasta morir, hasta conseguir lo que nos planteamos”, mencionó el mandatario.



El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, también se pronunció ayer sobre los piquetes de huelga y coincidió con el presidente Morales de que esas medidas “no son huelgas” y que “no le preocupan”.



“No es una huelga de hambre la que están haciendo, es un sistema de dietas de cuatro o cinco días en los que bajan de peso y son relevados por otros”, sostuvo Zabaleta.



El ministro afirmó que “los que hemos hecho verdadera resistencia sabemos lo que es una huelga de hambre, sabemos los efectos de una huelga de hambre y la contundencia de la medida, pero lo que está sucediendo acá son dietas escalonadas que están haciendo algunas personas con sobrepeso, por lo tanto, no nos preocupa”, descalificó.



El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó las declaraciones del mandatario y pidió dejar de dividir al pueblo. “Que deje de dividir al pueblo entre ricos y pobres, bolivianos somos todos, que lo único que tienen que hacer es cumplir la Constitución Política del Estado y el voto del soberano. Las huelgas de hambre no van a ser como él quiera, las huelgas de hambre son un sacrificio del pueblo”, sostuvo.



El presidente del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz, Antonio Alarcón, indicó que “los cinco que estamos haciendo huelga somos desempleados, no sé de dónde saca él (Morales) la riqueza (que tenemos), es lamentable”.



“El Presidente no tiene expresiones con altura referente a las personas que reclamamos algo justo, según él hacemos huelguitas, pero nosotros lo hacemos en nombre de Bolivia. Él hizo sus bloqueos y sus movilizaciones por un sector de cocaleros y no hay comparación con eso”, remarcó Alarcón.



Otro de los huleguistas en La Paz, Oscar Rojas, agregó que “los bolivianos no le tenemos miedo, estamos armados de valor y de información. Ellos deberían estar asustados porque han violado la Constitución y se han constituido en un Gobierno dictador”.



A su turno, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, afirmó que muchos de los masistas van a ir a parar a la cárcel y van a ser investigados. “Por eso no quieren soltar el poder. ¿Qué cosa quiere medir la musculatura?, si en el 21F le hemos derrotado, no puede ir a las elecciones”.