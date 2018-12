Dos policías violaron a una mujer dentro de un carro patrullero







24/12/2018 - 07:32:46

El Deber.- Dos uniformados de la Policía, uno con grado de sargento y otro raso, se encuentran aprehendidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Villa Primero de Mayo acusados de haber violado a una mujer joven dentro del carro patrullero en el que circulaban realizando aparentemente rondas contra la inseguridad, según fuentes oficiales.



El hecho tuvo lugar la madrugada del sábado. Según la denuncia, la víctima, de 20 años, de nacionalidad paraguaya, fue interceptada en la vía pública y los funcionarios policiales le exigieron documentación y como ella no portaba sus papeles en ese momento, la subieron al vehículo policial, donde uno de los uniformados procedió a abusar sexualmente de la mujer, mientras el otro oficial conducía por la ciudad.



El reporte policial señala que la paraguaya llegó a Santa Cruz hace unos días a encontrarse con su prima, que también había llegado a Bolivia por trabajo.



La víctima se aloja en un motel cercano donde trabaja su prima. Consumieron bebidas alcohólicas en un local desde las 10:00 del día viernes hasta las 3:00 del sábado. Posteriormente ambas se fueron al motel a dormir en un taxi y ya veían a las patrullas pasar de manera reiterativa por el lugar.



La denunciante indicó que antes de ingresar al motel se detuvieron a comer en un local y allí llegó la patrulla con dos policías, que obligaron a subir a la recién llegada porque no tenía carné de identidad. En el camino el policía que iba con ella en la parte trasera de la patrulla la extorsionó pidiéndole dinero para dejarla ir, pero como la muchacha no tenía plata, el sujeto se bajó el pantalón y procedió a cometer el delito de violación.



Al cabo del hecho, la mujer se constituyó en la Policía de la Villa y sentó la denuncia contra sus agresores, a los que describió físicamente y dio detalles del motorizado. De ese modo, otros agentes procedieron al arresto de los sospechosos y los pusieron a disposición de la Felcv y del Ministerio Público.



En la fuerza del orden no han hablado oficialmente del asunto, pero sí lo hizo la fiscal Hortensia Paniagua, quien manifestó que los dos policías en cuestión serán presentados hoy ante un juez cautelar por el delito de violación.



La representante de la Fiscalía tiene como evidencia la declaración de la mujer afectada y el examen forense; también tomó la declaración al policía acusado de ultraje, quien negó lo sucedido.



La fiscal Paniagua presentó ayer por la tarde la imputación formal contra los dos uniformados, que pertenecen al distrito policial de la Villa Primero de Mayo. Uno de los agentes será imputado por el delito de violación y el otro por complicidad, expresó la fiscal.



Este hecho, que pone en tela de juicio la credibilidad policial, se suma a otro hecho escandaloso en el que cinco jóvenes, al influjo del alcohol y las drogas, violaron en un motel a una jovencita, de 18 años, en estado de inconsciencia. Los cinco imputados guardan detención preventiva.