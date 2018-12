Oliva: Necesitamos un Gobierno que sea amigo del departamento





24/12/2018 - 07:29:39

El País.- Después de un año intenso, el Gobernador Adrián Oliva, en plena madurez de gestión, se sienta a analizar el pasado reciente y los desafíos de futuro con El País. El Gobernador tiene claro que hay que ir a un nuevo modelo de gestión departamental donde la renta petrolera tenga un papel secundario, pero mientras tanto tampoco puede apartarse de la política popular que domina el escenario actual y que incluye entregas de obras y gestos comunicacionales relevantes.



Se viene un año electoral largo y duro y Oliva, que además se ha posicionado rápidamente al lado de uno de los candidatos: Carlos Mesa, sabe que tendrá consecuencias y que se vendrán conflictos internos con los actores que buscan posiciones, pero señala que su acuerdo no es excluyente de otras fuerzas.



El 2019 será un año intenso para lo que el Gobernador tiene un deseo: tratar de hacer las cosas de forma diferente para llegar a situaciones diferentes. De esto y mucho más compartió con el diario El País en la última entrevista política del año y éste es el resultado.



EP.- Se acaba 2018, ¿cree que la unidad departamental está en riesgo?

Adrián Oliva (AO).- Yo creo que no, creo que hemos vivido tensiones y conflictos que se vienen arrastrando hace años y que tienen que ver con la distribución de la renta y que en el caso de Tarija ha tenido un impacto muy grande principalmente por los ingresos han sido muy grandes, eso hace que los intereses también y que se presenten de manera periódica, yo creo que hay demasiadas razones que nos unen y son más poderosas que los problemas que nos pueden dividir.



EP.- ¿Cree que la Ley del 45% ha llegado ya al final del camino luego del pronunciamiento del Gobierno?

AO.- Hay un dilema que debía resolver el Gobierno, es el que tiene el control de la Asamblea Departamental, de la Asamblea Plurinacional, la Regional, el control político del Chaco y de los municipios que están poniendo esa Ley a consideración y que conflictua básicamente al partido del presidente Morales. Eso ha hecho que el conflicto de la Ley nacional se lleva al departamental y que al final sea el propio Gobierno el que acabe dirimiendo. Está claro que hay un conflicto que afecta al Gobierno y sus equilibrios internos.



EP.- Llegamos al final de un año y un ciclo porque el año que viene va a ser netamente electoral. ¿Cuánto hemos avanzado en la transformación del modelo económico?

AO.- Creo que ha sido un año en el que hemos podido superar muchas de las dificultades que encontramos al principio de la gestión. Ha sido un año en el que hemos conseguido cuestiones de financiamientos muy importantes para sostener el desarrollo departamental, financiamientos también de la parte privada, eso ha permitido que vayamos concluyendo obras y cerrando un ciclo, parte de los problemas que teníamos para enfrentar financieramente las obligaciones que teníamos, hoy estamos en otro momento. Hemos hecho la recepción provisional de Puente Jarcas Piedra Larga… a pesar de las dificultades hemos conseguido culminar obras y entregarlas que hoy estén a disposición de la población que son producto de una gestión muy sacrificada, no solo para distribuir lo que teníamos sino para conseguir lo que no teníamos.



Ahora yo creo que en términos de gestión, como departamento y como gobierno departamental estamos en un momento de transición, concluyendo un círculo, cerrando un plan de inversiones en ejecución, pero miramos al futuro con otras perspectivas. Este es un año en el que no solo hemos entregado obras importantes sino en el que hemos logrado aprobar algunas iniciativas importantes, como la Ley de los Líderes del Bicentenario, que por primera vez después de 20 años de ingresos en auge, estemos invirtiendo parte en la educación. Podamos hacer que los jóvenes puedan salir al exterior a formarse, tengan educación de calidad. Hemos llegado a la primera vez que el 20% del presupuesto del departamento esté destinado a la salud, esto es extraordinario para Tarija y para Bolivia, donde las inversiones no superan el 5 – 6%. Es un año en el que hemos iniciado la ejecución del Fondo Oportunidad, donde por primera vez no se subsidia sino que se llega con créditos favorables a sectores que siempre han estado excluidos y hoy van a dinamizar la economía y van a generar un impacto. Es un año en el que hemos logrado avanzar significativamente en la Ley de Alianzas Públicas y Privadas y que va a permitir dejar de pensar en como nos repartimos la renta y nos va a obligar a pensar en la diversificación. Yo diría que estamos en la transición, se empiezan a dar pasos, con seguridad tenemos problemas, pero creo que hay un consenso para avanzar en otra dirección y no repetir los errores del pasado.



EP.- ¿En qué nivel de endeudamiento estamos? ¿Hemos salido de ese momento en el que el Ministerio prohibía inscribir proyectos nuevos?

AO.- También estamos en una etapa de transición, hemos cerrado algunas obligaciones, también estamos gestionando algunas, pero yo creo que la mayor parte del trabajo lo hemos hecho. Yo tengo la suerte de haber entregado o poder entregar hasta final de 2020 muchos proyectos que durante muchos años han estado paralizados u olvidados o con problemas de ejecución, mucha gente había perdido la fe respecto a la ejecución de algunos proyectos que los veían lejanos, porque en Tarija todo se empezaba y nada se acababa, porque todo se decía que se hacía pero no había nada concreto… pero donde vamos: el proyecto de agua potable para Bermejo, la carretera al Chaco que va a integrar Tarija con el Chaco, donde vamos hay hospitales acabándose, y ese es el mejor ejemplo de que estamos concluyendo obras y lo estamos haciendo sin tener la cantidad de recursos que teníamos en el pasado.



EP.- Nos preguntan en redes ¿Cómo está el proyecto de la tercera frontera?

AO.- Ese proyecto es para mí una prioridad, ha sido aplazado por el conjunto de obligaciones que teníamos pero nunca ha dejado de estar en la agenda del gobierno departamental, y donde hay un compromiso conjunto con el Gobernador de Jujuy, con quien estamos trabajando y yo espero que el próximo año sumemos inversiones para que se pueda avanzar y de esa manera generar condiciones para que Tarija se pueda vincular con Jujuy y seamos parte de un corredor bioceánico que está muy cerca de las fronteras de nuestro departamento. Uno de los puntos de convergencia es Pichanal, que está a cincuenta kilómetros de Aguas Blancas, pero hay otro que es el paso de Jama que está en Jujuy y para llegar podemos estar en la frontera en una hora y 30 minutos y en el océano Pacífico en condiciones muy ventajosas a partir de la vinculación que tengamos. Entonces, este proyecto es importante porque se vincula con otro proyecto mucho más grande que son los corredores carreteros que lamentablemente excluyen a Bolivia, uno pasa por encima de Pando y otro por debajo de Tarija.



EP.- Entrando ya en la política departamental. Este año se ha fundado “Todos” Se habla mucho de su relación con Wilman Cardozo ¿Sigue firme?

AO.- Es muy buena, se ha construido entendiendo que hay que gobernar el departamento. Wilman es parte de una región muy importante que es el Chaco, él ha trabajado muchos años defendiendo los intereses del Chaco y hoy hemos convergido viendo el departamento en el país, y esa es una razón que nos une y a la vez el superar los problemas que tiene el departamento que son los mismos que tiene la capital, el Chaco, Bermejo y cualquier otra región. Los errores se han cometido sin discriminar a regiones y sin hacer muchas diferenciaciones.



EP.- Se han visto colaboraciones pero también tensiones con el Gobierno Municipal ¿Cómo está en términos políticos la relación actual?

AO.- La relación en términos de gestión es buena. Por la población, nos necesitamos, no hay forma de pensar en el departamento y su vínculo con el Gobierno local más importante que tiene si no es a través de la coordinación, sería un error darnos la espalda e ignorar problemas como el de las aguas residuales, a raíz de este trabajo coordinado hoy cerramos el 2018 con un proyecto en construcción, el de San Blas, y esperamos que hoy o mañana estemos firmando el contrato para la mitigación de olores en San Luis, en las lagunas, que permitiría reducir parte de los problemas.



Hemos entendido que la política tiene sus tiempos y sus momentos, seguramente tendremos tiempo de la política en el futuro, hoy la mejor política es hacer gestión, es encarando los problemas y que en el caso de la ciudad hay problemas que llevan muchos años sin ser resueltos. En el futuro podremos tener desavenencias, o criterios que no necesariamente sean compartidos, pero yo tengo un criterio sobre lo que hay que hacer ahora.



EP.- Con el Gobierno nacional ¿Hace cuánto no se reúne con el presidente Evo Morales?

AO.- Con el Presidente hace unos cuantos meses, este año además el Presidente ha venido muy poco aquí a Tarija, me ha tocado reunirme con algunos de sus ministros, con el Ministro de Salud, para hablar de temas de gestión, y yo espero que podamos dialogar con el Gobierno. Es un despropósito que el Gobierno Nacional y el Departamental estén mirando a los costados y no podamos colaborar en los asuntos de gestión, volviendo al mismo ejemplo la planta de tratamiento y el saneamiento de aguas de la ciudad de Tarija, donde el propio Gobierno ha comprometido recursos; proyectos que tienen que ver con la salud; con la integración del departamento; hablar de los recursos del futuro del departamento, del gas, estamos a un año de cumplir el contrato de exportación con Brasil y estamos en un momento en el que debemos mirar el futuro de ese sector, yo espero que podamos conversar en el futuro.



EP.- Dos temas pendientes: conciliación de cuentas ¿Hay un calendario? Y dos, parecería que no avanza la Ley de Alianzas Público Privada desde que se pronunció el presidente Evo Morales en el primer semestre

AO.- De la última parte, sí creo que se avanzó más bien con el Ministerio de Planificación, creo que estamos muy cerca de tener la primera ley de este tipo en Bolivia y el Gobierno está mirando muy detenidamente lo que está pasando ahí. Hay un trabajo, hubo, silencioso… En el ámbito técnico y de gestión si se avanzó para despejar cualquier tipo de problemas, creo ya estamos maduros para que podamos aprobar este Ley igual que se ha aprobado la de los líderes del bicentenario.



Respecto a la conciliación, hay temas pendientes, el departamento reclama y sigue reclamando porque es necesario. Y hay temas que no solo tocan a Tarija, sino toca a todos los departamentos, el tema del Pacto Fiscal, la reforma de salud, debemos debatir con el Gobierno Nacional que con el mejor ánimo deben abrir un espacio. Este es un país autonómico, que se debe construir desde las regiones, Tarija es una región que tiene mucho que aportar al departamento, no solo en sus recursos sino en la experiencia, somos el único departamento que tiene salud gratuita desde hace muchos años, entonces hay cosas que debemos hablar y de manera abierta. Nosotros necesitamos del Gobierno, hay algunos proyectos comprometidos que deben concretarse como la planta Petroquímica, la doble vía Yacuiba – Villa Montes, algunos tramos de la ruta al Chaco, el tema fundamental de la Planta de Tratamiento de San Luis, los hospitales, proyectos que estamos ejecutando de manera conjunta como el de (la represa) de Sella Rumicancha, no hemos tenido tiempo de inaugurar y ya vamos a encontrarnos una presa construida y concluida y ya hay que pensar en la segunda y tercera etapa con los componentes de riego, hay que pensar que vamos a hacer con el sector productivo y la necesidad de que el Gobierno empiece a llegar con mucha más seriedad a asuntos como el contrabando, principalmente agrícola, de vinos y singanis que están amenazados por otros productos que afectan a un sector que para nosotros tiene una potencialidad extraordinaria.



EP.- A veces la rápida electoralización puede contribuir precisamente a que se concreten algunos de esos proyectos ¿Cree que puede llegar a buen puerto por ejemplo el SUS o el Pacto Fiscal en esta coyuntura?

AO.- Yo creo que el Gobierno debería mirar con mayor apertura estos temas de manera que no solo estamos en un momento electoral que es complejo sino que pasado ese momento electoral hay que gobernar el país y hay que hacerlo encontrando soluciones. Yo espero que haya apertura, en el debate y que se puedan encontrar soluciones a asuntos que están aplazados incluso por las urgencias políticas que se tienen y no solo por las agendas.



EP.- ¿En qué consiste su acuerdo con Mesa?

AO.- Carlos es el candidato que tiene el mayor respaldo ciudadano en el arco de las fuerzas políticas de oposición, es un candidato que puede representar muy bien a todos los ciudadanos; tiene una postura firme en temas como la defensa de la democracia, pero además es el que puede convertirse en una alternativa política.



Nosotros hemos tratado de trabajar en el ámbito departamental, que es donde están nuestras urgencias, pero nos ha tocado mirar lo nacional y a raíz de eso tomar una iniciativa, buscar el acercamiento y tratar de aportar a la construcción del programa político. A esos responden nuestros acuerdos, nosotros vamos a apoyar la candidatura, vamos a participar de manera activa en la construcción de ese proyecto, somos parte de la coalición nacional en la que se ha convertido la alianza sobre la base del FRI que es un aliado nuestro que está jugando un rol fundamental en la política nacional, para Tarija y el partido de Óscar Zamora Medinaceli. Para nosotros es muy importante y lo hacemos pensando en la elección nacional y en la departamental, porque el departamento necesita un Gobierno que sea amigo, que entienda las necesidades que tiene Tarija y que se siente a discutir los problemas que han sido aplazados y que si no logran resolverse en este periodo, tendrán que resolverse en el futuro. Eso es lo que nos mueve a participar de forma activa.



EP.- ¿Es un acuerdo cerrado a otras fuerzas tarijeñas?

AO.- Ningún acuerdo está cerrado, lo que hemos hecho ha sido definir las razones por las que debemos avanzar juntos y definir con claridad cómo vamos a avanzar. En política hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, no hay nada que esté escrito en piedra, pero está claro que hemos hecho un esfuerzo por poder apoyar y ser parte de este proceso porque después de la elección nacional viene la departamental.



EP.- Cómo pondera la decisión de Samuel Doria Medina

AO.- Yo la valoró mucho y creo que todavía no se ha dimensionado la decisión de Samuel, creo que en el futuro va a tener un impacto muy grande. A Samuel hay que reconocerle que ha tenido la madurez de sacrificar cualquier interés para señalar el camino que hay que seguir.



EP.- Es parte de un bando, pero le pido un análisis sobre lo que vendrá en este 2019

AO.- Creo que las cosas se van a precipitar, estamos entrando en un momento político electoral, se va a precipitar la disputa política, se van a precipitar también los conflictos buscando posicionamientos dentro de los calendarios electorales, eso va a hacer que 2019 sea un año muy intenso. En el caso nuestro confío, prefiero que mientras sucedan esas cosas nosotros sigamos haciendo la tarea, culminando obras, entregando proyectos, encaminando el desarrollo del departamento y superando los conflictos. Creo que vamos por buen camino y salvo los problemas que aún tenemos, creo que estamos en la dirección correcta, y el tiempo que resta hasta 2020 creo es muy valioso para avanzar y coronar muchas de las iniciativas.



EP.- Esta entrevista se publica el día 24 ¿Un deseo navideño?

AO.- Que el próximo sea un año lleno de bendiciones para este departamento y que miremos con esperanza al futuro, es lo más importante, y asumamos algo fundamental, entendamos que no podemos lograr diferentes resultados haciendo las mismas cosas, esto es fundamental, debemos buscar nuevos horizontes y no podemos encontrar las soluciones mirando al pasado sino buscando nuevas formas, creo que en eso hay consenso y que la gente lo quiere. Que 2019 nos permita acercarnos a ese objetivo.



"Creo que ha sido un año en el que hemos podido superar muchas de las dificultades (…). Ha sido un año en el que hemos conseguido cuestiones de financiamientos muy importantes"

