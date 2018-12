Médicos y maestros alistan movilizaciones contra el SUS







24/12/2018 - 07:28:07

Página Siete.- Representantes de los médicos y de los maestros anunciaron que se reunirán este miércoles, por separado, para determinar medidas de presión contra la implementación Sistema Único de Salud (SUS), además de otros temas específicos de cada sector.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que el sector se reunirá el miércoles en Santa Cruz para consensuar medidas respecto al SUS, al que considera un “seguro inviable”. Mientras en la sede de Gobierno, la Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz (FDTEULP) llevará acabo una reunión, a la que diversos sectores están invitados a participar.



“Los hospitales se están cayendo. En Oruro el sanatorio no puede cobijar ni a un paciente porque está en refacción, al igual que Sucre, Pando y Beni. No puede seguir engañando a la gente con este seguro que es inviable”, manifestó Larrea en una entrevista con radio Panamericana.



Indicó que en 2015 el presupuesto del sector de salud era del 6,2% ahora es de 6,5%. “Después de tres años aumentaron tan poco presupuesto, lo que nos lleva a decir que esto es irrisorio ¿con eso quieren hacer el SUS?”.



El viernes, el Colegio Médico Nacional envió al Ministerio de Salud una carta en la que se pide a la institución aclarar algunos puntos sobre el nuevo Sistema Único de Salud.



“No queremos reunirnos (con el ministerio) sin saber cuáles serán las bases de una negociación. Ya tenemos experiencia con este tipo de situaciones donde nosotros quedamos mal, por ello pedimos respuestas claras”, dijo Larrea, quien sostuvo que la aprobación del SUS sin consultar al sector de salud traería graves consecuencias.



Según el representante, el Colegio Médico maneja un proyecto para tratar el nuevo seguro con una inversión de 2.200 millones de dólares. Mientras el Estado maneja actualmente la cifra de 200 millones de dólares.



“Pero el proyecto del Colegio Médico no lo podemos presentar a un gobierno que tiene una situación incierta en el país”.



El magisterio de La Paz apoya al sector y pretende realizar una movilización articulada, como lo hicieron el año pasado para anular el artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal, que castigaba a la mala praxis.



“El Gobierno presenta medidas que nos afectan a los ciudadanos, como el derecho a disponer de forma libre nuestro aguinaldo, obligar a los profesores a jubilarse con rentas miserables y el anuncio de la implementación del SUS sin un presupuesto, el cual será sostenido con el aporte de los trabajadores”, indicó el dirigente de los maestros de La Paz, José Luis Álvarez.



El Consejo de Desarrollo del Departamento de La Paz (Codelpa) llamará a reunión este miércoles. Tratarán temas como la creación de fuentes de empleo, el respeto a la jubilación voluntaria, presupuesto para el SUS y potenciar la industria boliviana a través de una política proteccionista que cierre el contrabando. “Haremos una lucha unitaria”, adelantó Álvarez.