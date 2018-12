Continúa duelo verbal entre la Iglesia y el Gobierno







24/12/2018 - 07:26:40

Correo del Sur.- El obispo de Coro Coro (La Paz), Percy Galván, llamó ayer "politiqueros de cuarta" a los actores políticos que –según dijo–piensan que los cristianos católicos "deben estar encerrados en sus sacristías y no meterse en temas políticos, económicos y sociales".



En su homilía, Galván aseguró que los creyentes no pueden ser indiferentes a la realidad que vive Bolivia, porque "somos levadura, somos fermento, somos luz y tenemos que hacer de nuestra sociedad una sociedad a la par con el proyecto de Dios".



"No podemos ser indiferentes ni a lo político ni a lo económico ni a lo social. Algunos politiqueros de cuarta piensan que los cristianos católicos debemos estar encerrados en nuestra sacristías; no", aseguró.



En otro ámbito, el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, se refirió ayer al abuso que sufrió una joven a manos de sus amigos en un motel de esa ciudad y aseguró que esa acción "es la punta del iceberg del descalabro de los valores de la sociedad".



Agregó que este suceso debe sacudir a la población y "despertar de la indiferencia" a los padres de familia.