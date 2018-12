Blooming se queda sin sus delanteros







24/12/2018 - 07:26:06

El Deber.- La dirigencia de Blooming está obligada a buscar refuerzos para la temporada 2019. Ayer se conoció que su goleador en el campeonato Clausura 2018 (hizo 11 goles), el argentino Gustavo Britos, fichó por Deportivo Lara de Venezuela y que el experimentado César Pereyra, el jugador que más ganaba en la plantilla, tampoco vuelve. Sobre este último, era un hecho que no renovaba contrato, tomando en cuenta que tuvo una temporada irregular por sus lesiones, lo que no compensaba el gran esfuerzo económico que hacía el club para pagarle un elevado sueldo.



Con las bajas de estos jugadores, se suma la del franco-argentino Hugo Bargas, con el que no pensaban renovar dado su bajo rendimiento, y es un hecho que también se aleja del club el joven atacante Leonardo Vaca, que interesa a un club del exterior. La realidad de la academia es que Erwin Sánchez por ahora solo cuenta en ataque con los juveniles César Menacho y Fernando Saldías.



Otros que se marchan



En defensa también hay partidas. Finalizó el contrato con el lateral Miguel Hurtado, a quien no le renovarán; Cristian Coimbra al parecer llegó ayer a un acuerdo con Royal Pari y todo apunta a que el argentino Pablo de Miranda no continuará. Esto quiere decir que Blooming se queda con José María Carrasco, Leonardo Urapuca y Pablo Rioja para la zaga, aunque con este último han llegado a un acuerdo solo de palabra. Con todo esto, tremendo trabajo se le viene a la directiva celeste.