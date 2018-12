Viviendas construidas en el Silala son elefantes blancos







El Diario.- Diez viviendas con paneles solares pero sin ningún tipo de servicio básico se levantan frente al Puesto Militar que resguarda los bofedales y manantiales del Silala, ubicado en el cantón Quetena Chico de la provincia Sur Lípez en Potosí. Las solitarias edificaciones, porque ninguna familia habita en las mismas, son consideradas como “elefantes blancos” por el investigador, Milton Lérida.



El investigador que llegó hasta la región, días atrás refirió el testimonio de uno de los militares destinados al Puesto Militar Adelantado Silala: “Ningún poblador de Quetena Chico o de la provincia Sur Lípez tiene interés en vivir, se desconoce los motivos”.



“Si bien se han construido las viviendas, éstas están vacías y no vive ni un alma, por lo que se lo puede calificar como un proyecto elefante blanco”, afirmó Lérida.



El investigador relata que las viviendas construidas tienen paneles solares, sin embargo, no hay el sistema de alcantarillado, menos gas y un sistema de calefacción para afrontar el frio, que oscila entre menos 5 a menos 18 grados centígrados en la época de invierno.



“Las viviendas no tienen una contrapuerta para evitar el ingreso del frio de forma directa. La presencia del Estado es cero, es decir no hay oficinas de correo, turismo, migración, aduana, puesto de salud, escuela y menos existe la presencia de oficinas de la Gobernación de Potosí”, manifestó.



Las viviendas están ubicadas al lado Sur Oeste de las aguas del Silala, en un lugar donde no existe protección del cerrito de Silala. Cuando corre viento, el golpe de este es directo a las viviendas, las paredes no están protegidas contra el frío. “En esas condiciones nadie habitará esas viviendas”.



En ese marco, Lérida observó que hasta la fecha el Gobierno central no puso en ejecución la propuesta de “sentar soberanía” en la región del Silala a pesar de los varios anuncios de las autoridades del Ejecutivo y militares.



“El gobierno habla mucho de sentar soberanía, pero a la fecha no se concreta nada. En mayo del 2017, tanto los comandantes del ejército de Bolivia como el propio presidente Evo morales anunciaban a Bolivia que se estaba preparando un plan para sentar soberanía en toda la frontera con Chile, sin embargo, a la fecha no se ha concretado nada y la frontera con Chile sigue abandonada igual o peor que en 1879”, afirmó Lérida.



Por otro lado, el diputado Víctor Borda señaló en julio de 2016: que el Parlamento boliviano tratará tres proyectos de ley presentados por el partido del presidente Evo Morales para poblar y desarrollar la zona del Silala (suroeste de Bolivia), donde nacen las aguas de la cuenca que lleva el mismo nombre y que está en disputa con Chile.



¿QUÉ ES SOBERANÍA?



La soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le sea respetando su territorio. La soberanía, más que un derecho, es el «poder». Según la clásica definición de Jean Bodin, recogida en su obra de 1576 Los seis libros de la República, soberanía es el “poder absoluto y perpetuo de una República”.



DEMANDA



En el marco de la demanda que presentó Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en octubre pasado, los agentes de ambos países Ximena Fuentes y Eduardo Rodríguez Veltzé se reunieron con el presidente del alto tribunal internacional para plantear sus peticiones al tribunal.



Chile solicitó pasar inmediatamente a la etapa oral mientras que La Paz pidió continuar con la réplica chilena y la dúplica boliviana en la fase escrita.



El equipo chileno solicitó además que todo el proceso se pueda desarrollar en “plazos breves”.



En ese marco, la Corte resolvió pasar a la fase escrita que se prevé se desarrolle entre enero y mayo del 2019.