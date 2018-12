River Plate armó una fiesta Monumental en Argentina







24/12/2018 - 07:22:27

El Deber.- River Plate tuvo un recibimiento de locura este domingo en Buenos Aires. Miles de fanáticos del equipo millonario armaron una caravana interminable para acompañar a los campeones de América hasta el Monumental de Núñez. No era para menos, de la mano de Marcelo Gallardo, se coronaron por encima de su archirrival Boca Juniors (3-1) en el Santiago Bernabéu.



El color rojo y blanco predominó a lo largo de la carretera y las calles que condujeron al bus hasta el estadio del Millonario. El escenario lució repleto para admirar, ovacionar e idolatrar a sus ídolos, que se dieron un baño de gloria ante su gente. Una vez en las entrañas del gigantesco escenario caminaron por una alfombra roja hasta llegar a un escenario armado exclusivamente para los campeones.



El histórico momento fue trasmitido por Fox Sports y las redes sociales que inundaron de fotografías y videos, incluso de los mismos jugadores, que no se quedaron quietos y subieron a sus cuentas personales imágenes del ingreso triunfal.



"Ganamos la final más soñada del mundo y no la vamos a olvidar nunca", dijo Marcelo Gallardo, que se dirigió a los fanáticos. Tras las expresiones del "Muñeco" los miles de hinchas ovacionaron al técnico campeón. El festejo también se vivió en otras partes del territorio argentino.