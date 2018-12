Exploración, se prevé fracaso en Boyui X2







24/12/2018 - 07:09:06

El Día.- El hecho de que la perforación del pozo Boyui X2, ubicado en el bloque Caipipendi (Tarija), ya atravesó el reservorio Huamampampa, penetrando una profundidad histórica superior a los 7.700 metros, y que hasta el momento no se ha hallado indicios promisorios de gas natural, según Edmundo Pérez, un geólogo en exploración, es una señal de fracaso inminente en exploración hidrocarburífera.



"Por principios comprobados de la geoquímica del petróleo, a esa profundidad y por su temperatura alta, la roca madre no genera petróleo ni gas", precisó Pérez, al prever el hecho como un fracaso, más cuando la apuesta y la expectativa generada a partir del 16 de julio de 2017, fue para hallar nada menos 3 TCF (Trillones de pies cúbicos).



Pese a esa afirmación, la compañía Repsol Bolivia, en contacto con El Día, haciendo notar que todavía no se pueden dar certezas al respecto, de manera escueta señaló que continúan los trabajos de perforación.



Entre dudas y certezas. Basándose en aspectos de “geoquímica del petróleo” y en base a datos recogidos de dicho proceso, Pérez, argumentó que la ventana de petróleo es un intervalo de temperatura en el subsuelo donde se genera a partir de la expulsión de las rocas de origen.



La ventana de petróleo se encuentra en el intervalo 60-120 grados centígrados, lo que implica aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros de profundidad. En tanto la ventana de gas correspondiente se encuentra en el intervalo + 100-200 grados centígrados, entre 3 y 6 kilómetros de profundidad.



Considerando que cada 33 metros de profundidad, se aumenta un grado centígrado, describe el experto; en el caso de Boyui X2 y tomando la profundidad de 7.700 metros genera una temperatura de 231 grados centígrados.



"Eso quiere decir que está muy por encima de los parámetros de profundidad que hemos descrito, lo cual significa conclusivamente que el pozo del análisis no es productivo. Dicho de otro modo, no hay indicios de que se pueda hallar gas", señaló el experto.



Indicio preocupante. Al enterarse que Repsol todavía continúa con los trabajos de perforación, los ingenieros químicos y expertos en el tema, Hugo del Granado y Álvaro Ríos, mantienen su esperanza de que algún indicio positivo vaya a resultar en los próximos días y semanas.



Sin embargo, en la misma medida, argumentaron que la apuesta del Gobierno, la autoridad del sector y los ejecutivos de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), fue de expectativa grande para el país, por lo que consideran que de evidenciarse un resultado negativo sería un terrible fracaso para el país.

"De ser negativo el resultado sería una mala noticia, por las siguientes particularidades: primero es el pozo más profundo el que se viene haciendo en el país, segundo porque se piensa que a mayor profundidad se tiene mucha certeza de que hay mayores contenedores de hidrocarburos y tercero por los costos mayores en función de la profundidad que significa", enfatizó Del Granado.



Punto de vista



"En este fin de año hay que cruzar los dedos por Boyui X2"



Álvaro Ríos

Analista energético



"Evidentemente que la profundidad del pozo ha llegado a la formación Huamanpampa, cuya estructura es una arena productora de gas en todos otros campo de San Antonio, Margarita, San Alberto e Incahuasi.

A esa profundidad el Huamanpampa puede tener otras características como contener agua, puede no ser productivo o ser costoso tener que desarrollar. Y eso todavía tenemos que esperar la decisión técnica de las empresas involucradas en este proceso exploratorio, desde un punto de vista técnico.



Yo creo que ellos todavía van a realizar algunas pruebas y me imagino que en un par de meses van a tener algún resultado. Tengo la esperanza así como todos los bolivianos que conocen esta información. Ojalá pueda darse un descubrimiento comercial pese a que las condiciones no son tan favorables como habíamos tenido con un Huamanpampa a 4.000 o 5.000 metros como tradicionalmente lo sabíamos hacer.



Yo creo que en este fin de año hay que cruzar los dedos y ojalá Boyui pueda resultar un descubrimiento comercial. Hay que esperar que los responsables de este proceso, quienes manejan la información, nos proporcionen una precisa y veraz del reservorio.



Sin lugar a ninguna duda, Boyui era una de las mejores esperanzas que teníamos para descubrir nuevas reservas y tener nueva producción. Entonces lo único claro es que debemos esperar la información de las empresas involucradas que hasta el momento no nos han dicho ni a favor y menos en contra de lo que se espera como país.



Todo esto forma parte de una insuficiencia de tener suficiente cantidad de pozos en procesos de exploración. En vez de tener cuatro pozos en este momento, deberíamos tener 10 o 15 en perforación, dado que la geología es así, tiene estos bemoles y contratiempos que se nos presentan. Lo que habíamos dicho siempre es que no se ha puesto atención en exploración".