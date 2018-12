Rezonificar, estrategia del Sernap para permitir el ingreso a reservas







24/12/2018

Los Tiempos.- La decisión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de rezonificar la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, para permitir el inicio de actividades petroleras, es sólo una de las varias determinaciones cuestionadas en esta institución estatal, cuyo rol es salvaguardar las áreas protegidas del país, pero que actualmente es criticada por favorecer a las políticas extractivas del Gobierno.



El rechazo a la labor que lleva adelante el Sernap se plasma en uno de los puntos de la resolución del primer Congreso Nacional de Integración, Defensa de Territorios y Áreas Protegidas, que se desarrolló el pasado 2 de abril en la comunidad La Pampa (Tariquía).



Este documento manifiesta el desconocimiento a esta institución “por su complicidad en la intervención y acampamiento en la implementación de proyectos y megaproyectos de desarrollo en las áreas protegidas y territorios indígenas, originarios y campesinos”.



Los Tiempos buscó conocer la postura del Sernap a través de su director de planificación, Rafael Laura, sin embargo, el funcionario no atendió las constantes llamadas.



Según Álex Vilca, representante indígena de la Amazonía, el Sernap se ha convertido en los últimos años en un brazo operativo del Gobierno orientado a encaminar proyectos y megaproyectos hidroeléctricos o de prospección petrolera, aspectos que lo alejan de sus roles de resguardas las áreas protegidas.



“Hay un total sometimiento a las intenciones de políticas extractivas que tiene el Gobierno, que se ha convertido en servil a las transnacionales, porque el pueblo boliviano tiene que entender que estos proyectos no son de beneficio para los pueblos indígenas ni para los bolivianos, sino para las grandes corporaciones”, indicó Vilca.



Ante la determinación de rezonificar la reserva Tariquía, el investigador especializado en extractivismo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, puso en duda la confiabilidad del Sernap como ente responsable de las áreas protegidas del país. En declaraciones a ANF, Campanini mencionó que, de acuerdo al Decreto 2366, el Sernap recibirá el 1 por ciento del valor de los proyectos hidrocarburíferos en áreas protegidas.



Inestabilidad



En opinión de la directora de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asin, existen debilidades en el Sernap debido al abandono que esta institución sufre por parte del Gobierno nacional. Explicó que los constantes cambios de directores y de personal ambiental no le permiten al Sernap realizar un trabajo importante en defensa de las áreas protegidas, como lo venía haciendo cuando dependía de financiamiento extranjero.



“El personal ambiental no es simplemente un trabajador, el personal ambiental tiene que tener vocación de servicio. Entonces estamos viendo que existen muchos cambios de directores, los cambian, los mueven, y hay mucho menos personal destinado a la protección de estas áreas”, agregó Asin.