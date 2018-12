Tarija: Un año más cierra con la ruta de la dignidad inconclusa







24/12/2018 - 07:06:36

El País.- Desde distintos sectores se advierte gran preocupación por la continuidad del tramo Bermejo – San Antonio, proyecto que entra en una transición al haber concluido el contrato de la empresa Accidental San Antonio (ASA), que deja a cargo del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) algo más de 9 kilómetros de construcción, sin tener aún un cronograma definido de intervención ni los recursos económicos totalmente asegurados.



Actualmente ya se cuenta con el diseño de obras complementarias para la próxima gestión en este tramo y el Sedeca asumirá a partir del cierre administrativo los trabajos de asfaltado, donde se tienen que hacer obras de arte, alcantarillas, puentes, terraplenes, capa base y capa sub base, además de la carpeta asfáltica, todo por administración directa.

Si bien se han garantizado 10 millones de bolivianos para el año 2019, lo cierto es que la construcción demandará cerca de unos 40 millones de bolivianos, habiendo aún pendiente una deuda de 29 millones a la empresa. Sumado a esto el Sedeca anunció una auditoría a la obra que según los bermejeños podría significar la paralización “temporal” del proyecto.



La voluntad política



Ante esta situación el ejecutivo del Sindicato de Autotransporte “15 de Abril” de Bermejo, Ismael Fernández dijo que se requerirá de gran voluntad política para cumplir con este proyecto que recordó se viene construyendo desde hace 11 años y cumplirá la próxima gestión 12 en medio de idas y venidas.



En las reuniones según indicó Fernández las bases demandan a sus dirigentes ejercer presión ante las autoridades. Sin embargo, se tiene todo un entramado administrativo y legal que complica la situación. Asimismo, indicó que tanto la recepción provisional y definitiva se han realizado sin actos públicos de por medio, como suele ocurrir con otros proyectos del departamento.



A esto se suma un reto más, el hecho de inscribir recursos para el proyecto el siguiente año ante el Ministerio de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional. Según se explicó desde las Secretarías de Gestión Institucional y Obras Públicas de la Gobernación de Tarija se tiene un obstáculo, pues el departamento no puede inscribir obras nuevas. En este sentido será importante hacer entender que la ruta Bermejo – San Antonio es un proyecto de continuidad y no así uno nuevo.



El secretario de la Federación Departamental del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, recordó que en base a lo comprometido el año 2017 se preveía que este tramo esté listo ya para diciembre de 2018, más aún manifestó que nuevamente el tema económico es incierto.



En ese marco dijo que como sector están en coordinación con Bermejo y plantean que se garanticen los recursos, pues si bien se habla ya de un monto que está en el Presupuesto Operativo Anual (POA), éste no es suficiente.



Desde el Comité Cívico de Bermejo presidido por Amelia Rivera, el tema no ha quedado en el olvido, sino más bien se ha anunciado que será motivo de presión para el año entrante, esto en medio del temor a la paralización ante el anuncio de auditorías para determinar la existencia de daño económico al Estado y presuntos malos manejos. Ante ello Rivera ha declarado que el tema vial es primordial en la gestión cívica que asumió recientemente.



Antecedentes



Desde el año 2007, un monto de más de 200 millones de bolivianos se ha ejecutado en el tramo que tiene una longitud total de 41,277 kilómetros, desde la progresiva 16 de Bermejo hasta el puente de San Antonio. Los transportistas aseguran que en esta distancia antes se tardaba unas tres horas, tiempo que ahora se ha reducido a media hora o algunas veces 45 minutos, permitiendo además a las comunidades una mayor comunicación entre sí y la ciudad de Bermejo, ya sea para llevar productos del campo o para abastecerse. El camino además de ir hacía la jurisdicción del municipio de Caraparí en el Gran Chaco, conecta con comunidades como: Valle Dorado, Trementinal, El Cajón, San Antonio, Santa Clara, Urukurenda, dedicadas en su mayoría a las actividades de campo.



Trabajadores afectados por INCICO, ASA y SERGUT



Los trabajadores de la Asociación Accidental San Antonio compuesta por las empresas INCICO, ASA y SERGUT, se han organizado para exigir la cancelación de sus salarios y beneficios sociales. Son 40 trabajadores que según una misivia remitida a la Gobernación de Tarija, tienen un compromiso del mismo gobernador Adrián Oliva para que la empresa les pague acorde a la cancelación de planillas de avance.