COB va a diálogo con 3 pedidos; Gobierno mantiene su posición







24/12/2018 - 07:04:59

Página Siete.- Los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) van al diálogo hoy con tres exigencias al amparo del Decreto Supremo 1802 de doble aguinaldo: que éste sea el 100%, que se elimine el tope de 15.000 bolivianos y que el pago sea el 31 de este mes. Sin embargo, el Ministro de Economía afirmó que no dará marcha atrás.



El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, afiliado a la COB, Vicente Pacosillo, dijo ayer que el ampliado del ente matriz dispuso que se exija el cumplimiento del Decreto Supremo 1802, que establece los tres puntos.



“Hemos visto que a veces a nuestro presidente (Evo Morales) le hacen quedar mal algunos ministros y hacen confundir a la población. Mañana (hoy) en la reunión con el Presidente tenemos la confianza de que se pueda mejorar la posición”, anticipó el dirigente.



Al respecto, el ministro de Economía, Mario Guillén, afirmó que el Gobierno fue claro cuando emitió la norma, por lo tanto, considera que sólo algunos dirigentes de la COB defienden a aquellos trabajadores que ganan por encima de 15.000 bolivianos.



“Hemos manifestado que quien recibe el doble aguinaldo son los que ganan menos de 15.000 bolivianos y nosotros mantenemos esa posición y creemos que las medidas que se han tomado están en función de darle un beneficio a los que menos tienen. Entonces esperamos que ellos (representantes de la COB) entiendan mañana (hoy) el decreto”, anticipó la autoridad que también participará del encuentro.



Las norma en cuestión



El 12 de diciembre, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 3747, norma complementaria al Decreto Supremo 1802 del segundo aguinaldo, aprobado en 2013.



La reciente normativa señala que el beneficio deberá ser pagado a todos los servidores públicos, trabajadores del sector privado, personal eventual y consultores cuyo total ganado no supere los 15.000 bolivianos.



Además, amplía el plazo para el pago del beneficio hasta el 29 de marzo de 2019 y establece que el 15% del monto debe ser para la compra de productos nacionales.



Sobre los topes, Pacosillo dijo que hay contradicciones debido a que trabajadores que ganan 14.900 bolivianos se beneficiarán con el pago del segundo aguinaldo y los que ganan 15.500 bolivianos no se beneficiarán.



En el caso del pago en especie, auguró que no todos los microempresarios se inscribirán porque no emiten factura, por lo tanto al final los únicos favorecidos con el registro serán las empresas medianas y grandes.



La pasada semana, representantes de la COB decidieron en un ampliado rechazar el decreto complementario y dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para que anule la norma.



Entre sus exigencias está que el beneficio se pague hasta el 31 de diciembre, que sea 100% en efectivo y que se anule el monto máximo de 15.000 bolivianos.



Sobre éste último, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el viernes que “moralmente no es correcto” reclamar el doble aguinaldo para aquellos trabajadores que ganan más de 15.000 bolivianos, ya que el beneficio busca favorecer a los de menos recursos.



Después de la observación, la COB informó que el Gobierno los citó para sostener una reunión este lunes 24, fijado para las 14:00.