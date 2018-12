Iglesia: politiqueros de cuarta piensan que católicos deben estar encerrados







24/12/2018 - 06:43:21

Erbol.- La Iglesia Católica llamó este domingo “politiqueros de cuarta” a los actores políticos que piensan que los cristianos católicos deben estar encerrados en sus sacristías y no meterse en temas políticos, económicos y sociales. En su homilía, el monseñor Percy Galván aseguró que los creyentes no pueden ser indiferentes a la realidad que vive Bolivia, porque “somos levadura, somos fermento, somos luz y tenemos que hacer de nuestra sociedad una sociedad a la par con el proyecto de Dios”.



“No podemos ser indiferentes ni a lo político ni a lo económico ni a lo social. Algunos politiqueros de cuarta piensan que los cristianos católicos debemos estar encerrados en nuestra sacristías; no. Nosotros somos levadura, nosotros somos fermento, nosotros somos luz y tenemos que hacer de nuestra sociedad una sociedad a la par con el proyecto de Dios. Eso supone compromiso, esfuerzo y lucha (…) con las armas del amor, con las armas que nos a traído el niño Jesús, las armas de ternura, las armas de inocencia y las armas del amor”, afirmó el monseñor Percy Galván, obispo de Coro Coro.



En varias ocasiones autoridades de Gobierno pidieron a la Iglesia Católica no meterse en temas políticos y dedicarse a su labor social. Uno de los pedidos del Ejecutivo de dio después que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) observó la decisión del presidente Evo Morales de postularse para otro mandato y no acatar el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) que rechazó su candidatura. Recientemente el vicepresidente Álvaro García Linera demandó a los obispos no inmiscuirse en la política y señaló que en todo caso se preocupen por aclarar denuncias de abusos sexuales.



La Iglesia instó a los cristianos católicos a inmiscuirse en la realidad nacional lo que implica compromiso, esfuerzo y lucha. El monseñor Galván sostuvo que la lucha se debe llevar adelante con las armas del amor del niño Jesús en esta Navidad para “hacer de nuestra sociedad una sociedad a la par con el proyecto de Dios”. Asimismo, llamó a proyectar el 2019 “para que sea un año lleno de salud, pero no en cualquier salud, sino de una salud producida por el encuentro con cristo”.



“Ya no podemos ser cristianos laicos, no podemos tener solamente una fe virtual, tiene que ser una cosa real y comprometida (…). Todos y cada uno de nosotros, inspirados en esta alegría de Cristo Señor, tenemos que ser comprometidos con Dios, la Iglesia y la sociedad. Queridos hermanos tenemos que trabajar por la salud y vida, a nivel personal, familiar y laboral”, afirmó.



En ese marco, el monseñor Galván también exhortó a los cristianos católicos a no ser indiferentes frente a los hechos reñidos por la ley que se difunden por los medios de comunicación. Llamó a marcar diferencia y tener una "salud espiritual" para transformar las obras del mal en bien, así los sucesos de violencia, odio y muerte se convertirán en solidaridad, respeto, igualdad y amor.



“Cuánta falta hace queridos hermanos tener salud espiritual. Nuestros noticiosos, nuestros informativos son simplemente crónica roja, dan ganas de llorar. Violaciones, asesinatos, robos, suicidios y feminicidios, eso es una enfermedad espiritual. Nosotros desde Cristo no podemos quedarnos indiferentes ante eso, nosotros tenemos que marcar diferencia, nosotros tenemos que imprimir en el mundo vida y salud. Así nuestros noticiosos se transformarán en obras de solidaridad, respeto, igualdad y amor, y no de tanta violencia, odio y muerte”, manifestó.