Tsunami en Indonesia: Sube al menos a 281 los muertos y más de 1000 heridos

24/12/2018 - 06:39:25

Infobae.- El balance de víctimas mortales en el tsunami provocado por la erupción de un volcán en Indonesia se elevó a 281, y a más de 1.000 personas heridas, indicó la agencia nacional de desastres el lunes, mientras seguía la búsqueda de supervivientes.



"El número de víctimas y de daños seguirá aumentando", agregó el portavoz de la agencia, Sutopo Purwo Nugroho, quien precisó que 57 personas estaban desaparecidas. El anterior balance daba cuenta de 22 muertos.



Cientos de edificios resultaron dañados por la ola, que golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java alrededor de las 21:30 local del sábado. La ola se generó tras la erupción del volcán considerado el "hijo" del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa, según el portavoz de la agencia indonesia de gestión de desastres, Sutopo Purwo Nugroho.



"El número total de muertos asciende a 281 personas, hay más de 100 heridos y 28 personas están desaparecidas", anunció el portavoz de la agencia indonesia de gestión de desastres, Sutopo Purwo Nugroho.



En imágenes difundidas por televisión podía verse cómo la ola invadía la playa de Carita, un popular sitio turístico de la costa oeste de Java, dejando a su paso una acumulación de numerosos escombros: fragmentos de tejados, trozos de madera, árboles arrancados.



"Fue causado por la combinación de un alud submarino resultante de la actividad volcánica en Anak Krakatau y una marejada", dijo Sutopo Purwo Nugroho.



En Carita, Muhammad Bintang, de 15 años, vio aproximarse la ola. "Llegamos a las 21:00 para las vacaciones y de pronto llegó el agua. Todo se volvió negro. No había electricidad", relató el adolescente.



En la provincia de Lampung, al otro lado del estrecho, Lutfi al Rasyid, de 23 años, contó a la AFP cómo huyó de la playa de Kalianda para evitar morir. "No lograba arrancar mi moto, así que salí corriendo. Recé y corrí todo lo rápido que pude".



Según un comunicado de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), "el tsunami golpeó varias zonas del estrecho de Sunda".



Según las autoridades, el tsunami podría haberlo provocado un aumento repentino de la marea debido a la Luna nueva combinada con una avalancha submarina tras la erupción del Anak Krakatoa (el "hijo de Krakatoa"), que forma una pequeña isla en el estrecho de la Sonda.



"La combinación provocó un tsunami repentino que golpeó la costa", indicó Nugroho, aunque señaló que la agencia geológica de Indonesia trabajaba para intentar dilucidar cómo se produjo exactamente.



Endan Permana, jefe de la Agencia de Mitigación de Desastres en Pandeglang, dijo a Metro TV que la policía estaba asistiendo a las víctimas en Tanjung Lesung, una popular zona turística cercana a Yakarta, ya que los trabajadores de emergencia no habían llegado al lugar.



El presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó su "dolor profundo por la víctimas que murieron por el tsunami en Pandeglang, Serang y Sur Lampung".



"Ordené a todos los organismos del Gobierno a que tomen medidas de emergencia de forma inmediata, que busquen a las víctimas y asistan a los heridos", dijo el mandatario en una publicación en Twitter.



"Por favor, no estén cerca de las playas que están en Sunda Strait. A aquellos que evacuaron, por favor no retornen", dijo Rahmat Triyono, director de la agencia meteorológica.



Las autoridades indonesias aseguraron en un primer momento que no había un tsunami, sino un aumento de la marea, y pidieron a la población que no entrara en pánico.



"Si hubo un error al principio, lo sentimos", escribió Nugroho más tarde en Twitter.



Las erupciones volcánicas submarinas, que son relativamente infrecuentes, pueden provocar tsunamis debido al desplazamiento repentino de agua o quiebres de pendientes, según el Centro Internacional de Información sobre Tsunamis.



El balance de muertos va probablemente a aumentar, advirtieron las autoridades.



En videos publicados en redes sociales por el portavoz se veía a residentes alarmados con balizas y buscando terrenos más altos.



"Tuve que correr porque la ola rebasó la playa y penetró entre 15 y 20 metros tierra dentro", escribió Øystein Lund Andersen en su página de Facebook. Dijo que tomaba fotografías del volcán cuando de repente observó que una ola enorme se dirigía hacia él.

"La ola siguiente llegó hasta la zona del hotel donde me hospedaba y sacó a vehículos de una carretera que pasaba por atrás. Logré ir con mi familia a terreno más alto por senderos entre bosques y aldeas, donde los lugareños nos ayudaron. Estamos a salvo y muy agradecidos".



Según el Centro Indonesio de Vulcanología y de Gestión de Riesgos Geológicos, el Anak Krakatoa mostraba signos de actividad reforzada desde hacía una semana. Un poco antes de las 16:00 se produjo una erupción que duró unos 13 minutos, disparando una columna de cenizas de cientos de metros.



Anak Krakatoa es una pequeña isla volcánica que surgió en el océano medio siglo después de la mortífera erupción del volcán Krakatoa de 1883. Es uno de los 127 volcanes activos de Indonesia.



En aquella ocasión, una columna de cenizas, piedras y humo salió expulsada a más de 20 km de altura, sumiendo a la región en la oscuridad y provocando un enorme tsunami que tuvo repercusiones en todo el mundo. La catástrofe dejó más de 36.000 muertos.



Indonesia, una de las zonas más proclives a sufrir catástrofes de la Tierra, se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde coinciden placas tectónicas y se producen una gran parte de las erupciones volcánicas y sismos del planeta.



El país sufre regularmente mortíferos sismos, el último de ellos en la ciudad de Palu, en la isla de Célebes, donde murieron miles de personas por el terremoto y posterior tsunami.



En 2004, un tsunami desencadenado por un sismo submarino de magnitud 9,3 frente a las costas de Sumatra, en Indonesia, causó la muerte de 220.000 personas de varios países del océano Índico, 168.000 de ellas en Indonesia.