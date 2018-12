Ministro de Economía admite que la deuda se ha duplicado pero dice que el PIB ha crecido







24/12/2018 - 06:32:48

El País.- El ministro de Economía, Mario Guillén, reconoció hoy que la deuda externa del país se duplicó en relación a la de 2005, pero señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció en un 4,5%.



“Nosotros estamos tranquilos porque hemos ido endeudándonos para suplir estas deficiencias, pero siempre manteniéndonos en un nivel importante de deuda que nos permita pagarla”. “La deuda se ha triplicado pero el PIB ha crecido en 4,5”, dijo Guillén.



El titular de Economía manifestó que parte de lo que se invierte se genera internamente gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, principalmente. Pero agregó que el Gobierno recurrió a préstamos internacionales para cubrir falencias en inversión.



“Necesitamos caminos, agua, riego, electricidad, servicios básicos para la población, esperamos cuarenta años para darle esos servicios a la población o nos endeudamos ahora y les damos y vamos pagando con el tiempo (…) la decisión ha sido clara, hemos tomado la decisión de endeudarnos para suplir estas falencias”, añadió.



Explicó que en 2005 cada boliviano nacía con una deuda de 536 dólares; mientras que ahora es de 880, pero con un ahorro de 2.300.



El Ministro insistió en que existe un nivel de sostenibilidad en el marco de la deuda externa, que al momento significa 9.944 millones de dólares con un PIB de 40.000 millones y recordó que en 2005 la deuda era de 5.000 millones con un PIB de 9.000 millones.



“Hoy nuestra deuda es de 9.944 millones de dólares pero se invierte 7.000 millones, no todo lo que nos préstamos se invierte, sino que generamos recursos e invertimos”, señaló.



Detalló que la deuda pública externa de mediano y largo plazo en porcentaje del PIB, 2005 era del 51,5% y en 2018 es del 24,4%; mientras que en millones de dólares, en 2005 era 4.942 y en 2018 es de 9.945.



Ratificó que es necesario recurrir a los organismos internacionales para invertir en el país. “Lo importante es que no nos prestamos para pagar el aguinaldo, no nos prestamos para pagar sueldo, nos prestamos porque necesitamos invertir”, sostuvo.



De igual forma el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó en un boletín de prensa de esa cartera de Estado que la deuda externa per cápita en Bolivia es sostenible y que también hay ingresos per cápita en el país.



La explicación fue hecha en respuesta a una nota del periódico Página Siete, donde se afirma que la deuda externa por habitante subió de 231 dólares en 2007 a 886 dólares en 2018, llegando a ser la más alta de la historia, basados en datos oficiales de la Fundación Jubileo que recomienda moderar el gasto público para reducir el déficit fiscal.



Según el analista de Jubileo, René Martínez, en 2017 la deuda pública ascendió a 2.000 millones de dólares. “Si bien estamos todavía bajo los umbrales de sostenibilidad de la deuda, la tendencia de crecimiento es muy acelerada; si seguimos al ritmo de este endeudamiento, a mediano plazo llegaríamos a un nivel de insostenibilidad”, menciona Martínez en un párrafo de la nota.