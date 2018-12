Gobierno administrará 4 hospitales de tercer nivel con nuevo seguro







24/12/2018 - 06:30:41

Opinión.- El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, inspeccionó en varias oportunidades los hospitales de tercer nivel de Cochabamba con miras a la transferencia de estos centros especializados al Gobierno central.



Aseguró que con el Sistema Único de Salud (SUS), asumirán la responsabilidad de la administración de todos los hospitales de tercer nivel del país. En Cochabamba existen cuatro y son parte del Complejo Hospitalario: Pediátrico Manuel Ascencio Villarroel, el Gastroente -rológico, el Maternológico Germán Urquidi y el Viedma.



Rocabado recorrió tres hospitales para verificar las condiciones de infraestructura y personal. “Estamos viendo de qué forma se realizará el proceso de transición de los hospitales de tercer nivel hacia el Estado y también en la implementación del Sistema Único de Salud, para así plantearnos mejoras de forma mediata, inmediata y a largo plazo”, dijo.



El Ministro no especificó desde cuándo empezará la transferencia de los centros hospitalarios especializados, sin embargo, el director de Planificación de la Gobernación, Filemón Iriarte, calculó que “por lo menos llevará un año, si no es más. Por lo tanto no se puede dejar de ejecutar obras porque son recursos de inversión pública”.



El Sistema Único de Salud de atención gratuita y universal deberá arrancar en una semana, es decir el 2 de enero, el primer día hábil de 2019. Sin embargo, aún no existe una ley que norme la puesta en vigencia ni determine, por ejemplo, cómo será esa transferencia.



Iriarte consideró que “quizá haya dificultades los primeros meses porque se desconoce muchos detalles”.



“Como Gobernación manejamos proyectos a corto y mediano plazo. Con miras al inicio del SUS, por ejemplo, estamos trabajando en la ampliación de las salas de Emergencia del hospital Viedma que tendrá más espacios para la atención en quirófanos, terapia intensiva y otros, que están saturados”.



Aseguró que los trabajos de ampliación de cubículos podrían empezar en febrero y estar concluidos en agosto. Aún no se adjudica a la empresa constructora.



“El equipamiento se negocia con el Ministerio de Salud a corto plazo. El incremento de la capacidad de atención será paulatino, pero no podemos dejar de trabajar como Gobernación hasta la transferencia”.



En tanto, el director del SEDES, Rodolfo Mena, aseguró que el Ministro les dio 44 mandatos. “Asumimos la responsabilidad de coadyuvar en el proceso de implementación del SUS que será universal y gratuito”, agregó.



Señaló que están trabajando con inspecciones también a los hospitales de primer y segundo nivel.



“La otra parte, son los procesos de transición de los terceros niveles a la dependencia técnica y administrativa del Ministerio de Salud, lo que se trabajará en fases a través de comisiones y en plazos”.



Afirmó que la transferencia se irá desarrollando de acuerdo a la normativa que se vaya generando (ley del SUS que aún no fue presentada). Aseguró que en cinco años se terminará de aplicar y cubrir todas las atenciones gratuitamente.



No será de noche a la mañana, sino gradualmente, tanto en número de prestaciones, insumos y alcance de cada establecimiento de salud, agregó.



Aseguró que del total de pacientes, el menos el 80 por ciento llega a un hospital de tercer nivel, “quizá porque no encontró respuestas en el primer o segundo nivel”.