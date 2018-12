Epidemia: Partos por cesárea en Bolivia se incrementaron en 71% en 10 años







Página Siete.- Desde 2008, el número de nacimientos por cesárea se incrementó en 71% en Bolivia. Expertos coinciden en que se trata de una “epidemia” que implica riesgos tanto para la madre como para el bebé y piden que se investiguen las causas. Autoridades del sector público aseguran que los partos quirúrgicos se practican sólo cuando son necesarios.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las tasas de partos por vía quirúrgica deben oscilar entre el 10 y el 15%. Sin embargo, sólo en el 2017 las cesáreas practicadas en el país llegaron al 41% de los nacimientos.



“En Bolivia como en muchos otros países del mundo, la terminación del parto por cesárea es una opción para los embarazos que atraviesan alguna complicación. Sin embargo, hace varios años que el porcentaje de estas intervenciones han ido creciendo. En este momento, en el país se considera que estamos en una situación de epidemia”, dijo el investigador, Alberto de la Gálvez Murillo.



Añadió que en el sector privado, en los centros de ONG e incluso en las cajas de salud el promedio de cesáreas está entre el 60% y el 80% de los alumbramientos. De igual forma advierte una desproporción en el acceso entre el área rural y el urbano.



La cesárea es un recurso destinado a la reducción de la mortalidad materna y perinatal, siempre y cuando su uso esté relacionado a emergencias médicas. Considerada como una cirugía mayor, puede provocar complicaciones, discapacidades o la muerte.



“Hay que investigar las causas”



Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINS-VE), en la última década, el número de cesáreas subió progresivamente de 48.196 en 2008 a 82.403 en 2017, casi el doble. Al inicio de dicho lapso los alumbramientos naturales iban en incremento a la par de las intervenciones, sin embargo, a partir de 2011 -cuando los partos llegaron a 130.852- los casos fueron disminuyendo hasta 116.800 en 2017.



En cifras departamentales llama la atención el caso de Santa Cruz donde desde el 2015 las cesáreas han superado los partos naturales. En lo que va del 2018 las primeras ya van por las 26.485 y las segundas 23.599.



“Yo tuve un parto natural, no tenía ningún problema más que ser ‘primeriza’. La experiencia fue traumante, estuve dos noches en una dilatación que no avanzaba. A insistencia de mi madre me pusieron un suero para apurar el proceso. Las enfermeras me reñían, las otras mamás gritaban, mi esposo me pedía que ‘ponga de mi parte’ y yo solo quería que de una vez me saquen la bebé”, relató Claudia Almendras.



Muchas mujeres que tuvieron un parto natural coinciden en que no tuvieron una buena atención o seguimiento, sobre todo en los establecimientos públicos. Gran parte de ellas ahora optarían por tener una cesárea.



“Tenía 34 años y era mi primer embarazo, para el ginecólogo ya era un embarazo de riesgo. Aunque me dijo que podía optar por el parto natural porque no había problemas programamos la operación en una clínica privada”, dijo Silvia M. Dio a luz en su Caja de Salud porque el parto se adelantó.



Según un estudio de la OMS publicado en 2015 las altas tasas de cesáreas se dan en grupos poblacionales con mejores condiciones económicas y educativas. También observa que se opta por este método por la falta de médicos capacitados para atender partos difíciles. El documento no descarta que se deba a la comodidad y al lucro de galenos y nosocomios privados.



“En muchos casos hay problemas como hemorragias, elevación de la presión y otros. Pero en los últimos años, investigaciones internacionales muestran que más de la mitad del incremento se debe a razones no médicas, pero hay que ver qué pasa en el país”, manifestó De La Galvez.



Indicó que se debe investigar si los médicos utilizan la cesárea como un mecanismo de defensa para asegurar que el niño nazca vivo y evitar posibles denuncias. “O si otros galenos prefieren la operación por comodidad para no atender a la mujer en trabajo de parto por horas”, conjeturó.



Añadió que gran parte de los casos se deben a que las gestantes ya tuvieron una cesárea anterior y en el nuevo embarazo la cirugía es casi automática. Entre éstos están las mamás adolescentes.



“En el sector privado puede haber el tema de la ganancia porque el médico cobra más por una operación. Hay que sacar a luz todos estos factores”, insistió.



Hay malas experiencias



“En mi caso los dos partos fueron por cesárea la primera por que me subió la presión, el trabajo de parto había empezado y ya había sufrimiento fetal. Sufrí mucho, una intervención no siempre es más sencilla y menos dolorosa”, dice Sonia una madre dedicada al rubro de la construcción.



Recordó el tiempo de recuperación como muy doloroso ya que no podía moverse con facilidad ni atender a su bebé como debía. “La cicatriz duele un montón”.



Su compañera Carmen tuvo sus hijos por parto normal. Cree que en ambos casos hay ventajas y desventajas. “Pareciera que la cesárea es más fácil y ya no se sufre pero una operación tiene riesgo al igual que el parto natural. El mío fue muy doloroso, cuando no pude pujar más los doctores aplastaron mi estómago, después de tantas horas de trabajo ya estaban cansados y sin paciencia”.