Ministro de Economía asegura que actualmente cada boliviano nace con un ahorro de $us 2.300





23/12/2018 - 18:31:33

La Paz, (ABI).- Cada boliviano nace en la actualidad con un ahorro de 2.300 dólares debido al buen manejo de la economía que realiza el Gobierno en los últimos casi 13 años, afirmó el domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillen.



"En este momento el boliviano que nace, nace con un ahorro de casi 2.300 dólares y eso es importante decir, aunque ellos (opositores) nos muestran una partecita de la película, de que su deuda ha subido a 880 dólares", dijo en entrevista con medios estatales.



Analistas requeridos por medios de comunicación dan cuenta que la deuda externa per cápita se elevó en los últimos años, lo que según Guillén es evidente, pero falta indicar y referirse a los ingresos que cada boliviano posee en la actualidad, los que también se elevaron y en mayor magnitud.



El Ministro de Economía lamentó que se oculte a la población que en 2005 cada habitante tenía un ingreso aproximado de 1.037 dólares y en la actualidad ese indicador se ubica en 3.390 dólares, es decir, que los ingresos de cada boliviano se multiplicaron por 3.6%.



"Claro, si muestras una parte de la película o toman la parte que les conviene para asustar a la población, se genera eso, pero si uno ve la otra parte de la película y ve qué pasaba con la economía todos estos años tienen estos datos que ellos (la oposición) no quieren mostrar porque la economía se ha multiplicado por casi 3,6%, tres veces ha subido la economía estos últimos años", aseguró.



Guillén manifestó que la deuda externa es de 9.944,9 millones de dólares, la que fue captada para la ejecución de proyectos y se contrapone a la inversión pública que llegará a 7.000 millones de dólares, por tanto, el país también genera recursos no solo adquiere deuda.



"Nuestro nivel de deuda en 2005 era de 51% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto) hoy tenemos a noviembre de 2018 un endeudamiento de 24.4% de nuestro PIB, ni la mitad de lo que había", señaló.