Defensa presupuesta Bs 45 millones para atención de emergencias por el fenómeno de El Niño







23/12/2018 - 13:08:43

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Defensa presupuestó 45 millones de bolivianos para atender las emergencias y desastres que deriven del fenómeno de El Niño, que este año se adelantó en algunas regiones del país, informó el domingo el titular de ese despacho, Javier Zavaleta.



"Este año se ha aprobado un presupuesto de 45 millones de bolivianos para atender las emergencias, lo que nos ha ayudado no solamente a atender muchas emergencias sino a abarrotar nuestros almacenes", dijo en entrevista con los medios estatales.



Zavaleta manifestó que hasta la fecha el fenómeno de El Niño cobró la vida de tres personas y existen en todo el país 282 familias afectadas; sin embargo, afirmó que esa cifra "es baja" en relación a los datos que se tenía en el mismo periodo el pasado año.



El ministro destacó que ahora Bolivia se encuentra mejor preparada para enfrentar los fenómenos naturales, principalmente porque las Fuerzas Armadas fueron preparadas, fortalecidas y equipadas para la atención inmediata ante cualquier alerta que se presente en el país.



"El fenómeno de El niño se ha manifestado muy temprano este año entonces creemos que entre enero y marzo vamos a tener contingencias severas por tanto estamos preparados y también les pedimos a los alcaldes y las familias que estén preparadas", señaló.



Zavaleta lamentó que en municipios como Tipuani y Guanay, en el norte e La Paz, los problemas a causa de las lluvias sean recurrentes, y autoridades como pobladores no tomen las medidas precautorias en tiempos en los que no hay esos problemas, para evitar inundaciones que se presentan cada año.



"A nivel nacional como nosotros trabajamos es por departamento, cada departamento en su gobernación tiene una unidad de atención de riesgos y son ellos los que refrescan permanentemente sus alertas tempranas y además sus planes de contingencia", apuntó.