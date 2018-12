La FBF hizo un golpe de Estado







23/12/2018 - 10:02:10

Correo del Sur.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) “actuó de manera ilegal”, pero la dirigencia de Universitario no se quedó de brazos cruzados y alista una apelación deportiva a nivel internacional, según informó el abogado del club estudiantil, Víctor Hugo Pérez.



Aunque muchos ya se resignaron a que la “U” descendió de categoría, para el jurista cruceño no todo está perdido. Pese a que la dirigencia de la FBF ya programó los partidos por el ascenso-descenso de categoría –el primero se jugará hoy, en Tarija–, Universitario no agotará las instancias para revertir el fallo que lo mató en escritorio, no en cancha.



En contacto con CORREO DEL SUR, Pérez señaló que el Comité Ejecutivo de la FBF “no tiene la atribución legal” en los torneos organizados por la División Profesional del Fútbol Boliviano, como el Clausura que recientemente llegó a su fin.



“La Comisión Técnica de la División Profesional es la única que puede modificar la tabla (de posiciones y acumulada)”, señaló el abogado, al reiterar que la resta de puntos a Universitario y la programación de los partidos por el ascenso-descenso indirecto realizados por el comité ejecutivo de la FBF son “ilegales”.



Explicó que si hubieran nombrado otra comisión que reemplace a la División Profesional, todavía podría haberse considerado como una acción legal.



Cabe recordar que la comisión técnica de la División Profesional fue la que rechazó la resolución del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) en la que se ordenaba la quita de puntos a la “U” y programó un partido de desempate entre el “docto” y Destroyers, que igualaron en la tabla acumulada con 34 unidades.



Sin embargo, la FBF le arrebató sus funciones y decidió dar curso a la resolución del TSDD, descendiendo a Universitario.



“Nosotros habíamos actuado de acuerdo a la norma, pero ya no podemos hacer otra cosa más”, manifestó Carlos Pradel, vicepresidente de la comisión técnica de la División Profesional, la noche del viernes, después de la que la FBF programara los partidos entre Avilés Industrial y Destroyers.



MEDIDAS LEGALES



Pérez, que representó a la “U” en la observación a la resolución del TSDD, indició que continuará defendiendo los intereses del club estudiantil “hasta las últimas instancias”.



“Universitario va a salir a CONMEBOL y al TAS”, anunció el abogado, quien no pierde la esperanza de que esta situación se pueda revertir.



Informó que acudirán a la comisión disciplinaria de la CONMEBOL para apelar el accionar de la FBF y pedir una revisión de la resolución del TSDD.



Además, anunció que de manera particular presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado Plurinacional por “amaño de partido”. El documento será presentado el miércoles 26 de diciembre, en Sucre.



¿HAY TIEMPO?



¿Con estas acciones se podrá revertir la decisión de la FBF?, Pérez es optimista con que se hará justicia, ya que aferrándose al tema legal, Universitario “tiene todas las de ganar”.



EL EQUIPO



Con el partido de desempate truncado, la plantilla de jugadores de Universitario no viajó a Cochabamba, donde hoy debía jugarse el partido frente a Destroyers; además, muchos ya tomaron otro rumbo.



En conferencia de prensa, el directorio del club había anunciado el viernes el traslado del equipo a la capital valluna para enfrentar al Canario, en el partido de desempate para definir cuál perdería la categoría y cuál jugaría el ascenso-descenso indirecto.



Sin embargo, cuando la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) programó los encuentros entre Destroyers e Industrial Avilés, el viaje se frustró.



Y al haber ganado la demanda que los futbolistas estudiantiles hicieron ante Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), la “U” se quedó sin jugadores para su primer plantel.



De haberse realizado el cotejo ante los cruceños, el rector Sergio Padilla explicó ese día que se habría recontratado a los futbolistas hasta el 31 de diciembre para no ser sujetos a observaciones legales.



Si bien se va trabajando en la parte jurídica para evitar el descenso de categoría, todavía es una incógnita qué se hará en la parte deportiva. Este medio intentó comunicarse con los miembros del directorio estudiantil, pero ninguno atendió al llamado.