El Tigre asegura su medio campo para la temporada 2019







23/12/2018 - 09:58:59

Página Siete.- El club The Strongest aseguró su medio campo para la siguiente temporada. Todos los jugadores que se desempeñan en ese sector firmaron contrato.



El titular de la comisión técnica, Ricardo Llano, informó que los jugadores Jhasmani Campos, Rudy Cardozo y Wálter Veizaga, cuyo vínculo con el club terminó con el cierre del anterior campeonato, llegaron a un acuerdo y se quedarán en el equipo.



A ellos se suman Diego Wayar, Raúl Castro y Henry Vaca, que tienen contrato vigente con la institución.



En los casos de Campos y Cardozo, el representante de estos, Silvio Fontana, había manifestado que tenían la posibilidad de jugar en el exterior, en Chile y Tailandia, pero ambos priorizaron jugar en el equipo de Achumani.



Otro de los jugadores que confirmó su permanencia en la entidad es Fernando Marteli, central, que tenía vínculo con el club hasta el cierre del anterior certamen, pero llegó a un acuerdo para continuar.



Quedan algunos casos pendientes, como Ramiro Ballivián, que sería citado por los dirigentes este lunes para dialogar sobre su futuro.



El lateral derecho concluyó su contrato el pasado 19 de diciembre. En las últimas horas se habló de la posibilidad de que pase a filas de Wilstermann de Cochabamba.



Al respecto, el jugador indicó que estos días estuvo en el campo y espera arreglar su situación para el siguiente año.



Sobre la posibilidad de jugar en el rojo valluno, indicó que los dirigentes “hablaron con mi hermano, pero no hay nada concreto”, por lo que sigue esperando.



Central panameño



El pasado viernes se confirmó que existe un acuerdo con el zaguero central panameño Adolfo Machado, pero falta la firma de contrato.



Los atigrados enviaron el documento, pero hasta el momento este no respondió, pero existe confianza en que recibirán el contrato hasta el lunes.



Buscan un delantero que conozca el medio, por lo que siguen las gestiones para traer uno que cubra las expectativas del cuerpo técnico.



En los próximos días será presentado en el cargo Pablo Daniel Escobar.