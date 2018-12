River se subió al podio del Mundial de Clubes







23/12/2018

El País.- River derrotó al Kashima Antlers y se quedó con el tercer puesto del Mundial de Clubes de Emiratos Árabes. El Millonario se impuso por 4-0 en el estadio Zayed City Sports y de esta manera pudo cerrar con una sonrisa su participación en el certamen después de haber caído ante el Al Ain y no poder disputar la final frente al Real Madrid.



Marcelo Gallardo dispuso de un equipo alternativo con siete cambios respecto al que cayó por penales el pasado martes. Sin embargo, el equipo no perdió la esencia y la determinación que les exige su entrenador y no tuvo problemas para superar al elenco japones.



Los primeros en contar con una oportunidad clara de gol fueron los nipones, que tras un corner desde la izquierda y un desvío estrellaron una pelota contra el palo izquierdo y luego Germán Lux se quedó con ella gracias a sus buenos reflejos y evitó la caída de su arco.



A los 24 minutos, también desde un tiro de esquina, Bruno Zuculina metió un cabezazo con su parietal izquierdo y mandó el balón al fondo de la red para abrir el marcador a favor de su equipo.



Pese a la ventaja en el marcador de su rival, el Kashima encontró huecos en la defensa del La Banda y acechó el arco defendido por Poroto. Antes del cierre de la primera parte, los nipones estrellaron un remate en el travesaño.



Ya en la segunda parte, El Muñeco dispuso del ingreso de Nacho Fernández y Juanfer Quintero, primero, y el de Gonzalo Martínez, después. Los tres futbolistas aportaron mayor calidad y profundidad a los ataques del Millonario.



El colombiano desbordó por izquierda, envió el centro atrás para Julián Álvarez y el joven delantero habilitó de zurda al Pity para que este marque el segundo tanto.



Minutos más tarde, nuevamente el chico Álvarez metió un pase entre líneas para Rafael Santos Borré, que la punteó ante la salida del arquero y cayó dentro del área. El árbitro no dudó en sancionar penal y fue precisamente el colombiano quien cambió la falta por gol y amplió la diferencia.



Con el partido liquidado y a minutos del final, el Pity Martínez coronó la victoria con una exquisita definición. El zurdo hundió el pie y picó su remate para coronar la goleada por 4-0 y desatar la fiesta en la tribuna rojiblanca.



Con este resultado, River pudo cerrar de la mejor manera su presencia en Emiratos Árabes y quedarse con el bronce del certamen. Esta misma noche el plantel se subirá al avión y regresará a Argentina para poder festejar junto a su gente el domingo en el Monumental la Copa Libertadores obtenida ante Boca.



Caber destacar que esta fue la última actuación de Gonzalo Martínez con la camiseta de La Banda. El volante ya había expresado tras ganar la Copa que su futuro iba a ser en la MLS de Estados Unidos, donde será nuevo jugador del Atlanta United, último campeón de la liga.