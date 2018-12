Evo va a ganar sí o sí, si no hay otro mecanismo que lo saque





23/12/2018 - 09:43:58

Página Siete.- Félix Patzi es candidato a la Presidencia para las elecciones de 2019 por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), el partido que él creó y que este año logró personería jurídica nacional.



En esta entrevista con Página Siete explica que él no es parte de la oposición tradicional al MAS, sino, todo lo contrario. Él pretende ser más radical que el actual Gobierno y aplicar el proyecto que, según dice, quedó trunco. Sin embargo, considera que Evo ganará las elecciones sí o sí, ya sea haciendo fraude o desconociendo los resultados de los comicios.



En su criterio, la única forma de quitarle el poder al MAS es desestructurar las organizaciones sociales que ahora responden al Presidente.



El también gobernador de La Paz habla con soltura de todos los temas, entre ellos el aborto, población GLTBI, la salida de Amalia Pando de la radio Líder... No se corre ante ninguna pregunta.



¿Cuál es su apuesta política para las próximas elecciones?



Buscamos posicionar una visión ideológica de transformación del país, donde se ha instaurado un socialismo de carácter autoritario. Desde el año 2009, cuando se aprobó la Constitución, se empezó a trabajar para la eternización del poder con base en una persona, que es Evo Morales. Por otro lado, no han surgido en el país ni en el mundo propuestas teóricas ni prácticas para construir una sociedad donde reine la soberanía, la libertad, la autodeterminación de la persona y de la colectividad. Siempre se ha pensado en el socialismo como un monopolio estatal y administrado por una persona. Y, cuando fracasa ese tipo de propuestas, nuevamente todos caen al liberalismo, que igual es nefasto para la colectividad. Movimiento Tercer Sistema surge frente a esas propuestas, donde la deliberación colectiva puede conducir a que la decisión esté en el pueblo mismo y que el poder lo tenga el pueblo, no solamente el poder político, sino también el poder económico y el poder jurídico.



Eso implicaría descartar el socialismo y el neoliberalismo, ¿entonces usted piensa restituir la estructura andina y desmontar el Estado liberal como lo conocemos?



Una revolución verdadera, donde se encuentra la libertad, la soberanía y la autodeterminación real sólo es posible cuando otorgues la administración del poder al pueblo mismo. Es posible elegir mediante deliberaciones colectivas, incluso aprovechando ciertas costumbres y usos que tiene la región o la población. En las ciudades, con junta de vecinos, distritos, se organizan, eso se convierte en unidad deliberante. Pueden elegirse concejales, alcaldes, asambleístas y diputados. El partido en esencia divide la sociedad, no une a la sociedad.



Eso es lo que ha planteado el MAS con el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos.



Lamentablemente no es lo que hizo el MAS. Si hubiera hecho, en este momento la revolución hubiera estado dada, el MAS estructuró el partido y monopolizó el partido, lo convirtió en hegemónico, pero nunca otorgó la decisión al pueblo. La decisión sigue siendo del partido.



¿Cómo se operativizaría este traspaso del poder al pueblo?



Si sale una ley que dice que a partir de hoy día los diputados uninominales van a ser elegidos en una circunscripción, por pura votación en los lugares que tienen esta costumbre. En el caso del campo están las circunscripciones organizadas por provincias y rotativamente tranquilamente puede elegirse.



¿También podría ser por aclamación o por la forma en que se decida en la circunscripción?



Ellos tienen mecanismos más legítimos que una elección. Lo propio hacen en las ciudades, una circunscripción tranquilamente puede tener ampliados distritales para establecer sus propios mecanismos para elegir un diputado territorial. El MAS ha puesto en la Constitución esa posibilidad, pero nunca lo ejecutaron, repitieron la misma estructura de democracia representativa liberal, por lo tanto, nadita hemos avanzado, salvo marginalmente, en las circunscripciones indígenas.



¿Usted reniega de la democracia liberal? ¿Reniega de la independencia de poderes, de la libertad de expresión, del voto popular?



No, no. La democracia representativa liberal es monopolio de un partido, es una enajenación del poder y se instaura una dominación y eso nunca ha llevado a la humanidad a una libertad máxima, ni ha llevado al poder al pueblo. Hay cosas que podrían todavía funcionar, por ejemplo, para mí solamente debían ser elegidos (por voto) los presidentes, vicepresidentes, gobernadores y algunos alcaldes, no todos porque hay poblaciones en las que incluso el alcalde puede ser nominado directamente sin necesidad de partido, sin necesidad de elección, hasta que el pueblo se dé cuenta que la elección sin intermediación de partidos es un mecanismo más libre, más democrático.



Usted es producto de esta democracia liberal, disfruta de esta democracia. ¿Por qué no lo planteó antes y por qué no practica otro tipo de democracia?



Evidentemente yo soy resultado de una democracia representativa liberal, pero uno no puede practicar porque para practicar uno tiene que estar en el poder, como gobernador no tengo atribución ni potestad para hacer normas. A mí me hubiera gustado que el pueblo pueda administrar muchos delitos llamados privados o civiles. Puede juzgar e investigar con mayor eficiencia y que los jueces y fiscales se dediquen a los delitos públicos, como corrupción y traición a la patria. Si bien la Constitución establece las dos justicias, la justicia comunal ha sido marginada totalmente.



Usted está planteando muchos de los postulados con los que el MAS llegó al poder y usted ha sido parte del gobierno del MAS. ¿Qué garantiza que usted va a hacer algo diferente o podría llegar a profundizar esos postulados?



Yo creo que la Constitución hay que profundizarla, en la Constitución está truncado todo el sueño de entregar poder al pueblo. Todo lo ha truncado Evo Morales por creer que él es el poder y no es del pueblo. También truncó la aspiración de las autonomías. Yo he sido el que impulsó esa propuesta y sin miedo entré en huelga de hambre por la autonomía. Entonces, cuando me dicen que soy del MAS, yo creo que el MAS truncó, yo pude aplicar, integrar la Constitución, incluso profundizaría en muchos temas.



¿Usted entonces sería más radical que el MAS?



Sería más radical porque haría la revolución verdadera. El MAS no hizo revolución, yo garantizo la revolución. Yo sacaría tres leyes para lograrlo. Una para hacer elecciones territoriales, por decisión de la colectividad sin mediación de partidos. Otra, para la justicia, que todos los delitos que ocurren dentro de la sociedad sean administrados a través de sus representantes. La justicia ordinaria se ocuparía de delitos públicos y que los jueces sean elegidos por la universidad. Tercero, sacaría una ley autorizando la constitución de empresas comunales para que el banco tenga otro tipo de garantías, para que el Código de Comercio las reconozca. Haría esas tres leyes estructurales para cambiar todo.



Al ponerse a la izquierda del MAS, ¿usted buscaría restarle votos al MAS? Por tanto, no está en el lado de la oposición al MAS.



No. Yo dije dos cosas, si sale la sigla vamos a ir solos, ni con el MAS ni con la derecha; también decía que si no sale la sigla prefería luchar desde las bases. Como salió, soy consecuente y ahora estoy en la etapa ya de formar expositores del Tercer Sistema a nivel nacional, una cosa de 50 personas expositores.



¿Qué son expositores?



Expositores son facilitadores o profesores que manejen muy bien el Tercer Sistema para que organicen seminarios, talleres en toda Bolivia para que conozcan lo que es el Tercer Sistema.



Hemos visto que su preferencia electoral es muy baja. Tiene respaldo en La Paz, pero, ¿qué pasa en el interior?



La última encuesta real que he visto, con candidatos ya decididos, porque las otras son de promoción, estoy con 22%, Carlos Mesa 26% y el Evo 36%.



Entonces usted aparece como tercero. ¿De quién es esa encuesta?



Creo que incluso yo ganaría. Con ocho meses que hay todavía podría tranquilamente llegar al segundo lugar, considerando que el Evo todavía maneja organizaciones sociales y las organizaciones sociales tienen capacidad de convocatoria y capacidad de movilización, hay que admitirlo.



¿De qué empresa es esa encuesta?



Yo he visto en muchas redes, porque hay varias encuestas, por eso no puedo decir cuál, pero siempre me ubican en el tercer lugar.



¿Usted iría entonces por el capital político que ha traicionado el MAS?



No creo que tengamos total aceptación de la gente de la élite, creo que mi mayor llegada podría ser a la gente popular, la gente que vive en las provincias, que vive en los barrios, incluso la gente de la clase media que son resultado de la migración. La clase media que no es resultado de la migración, históricamente tiene ya consolidadas ciertas creencias, y eso históricamente no pasa de 25%.



¿Usted entonces cree que los opositores tradicionales no obtendrán más de 25%?



No creo que pasen más allá, sinceramente.



En su lógica, ¿el 75% restante se va a repartir entre el MAS y usted?



Y otro quizás. Muchos del MAS deben estar asustados, pero no tenían dónde caer cuando no había la sigla Movimiento Tercer Sistema, ahora lo tienen.



¿Se está uniendo con algunos masistas como usted disidentes?



Yo siempre he apostado a la conciencia individual que a una conciencia colectiva o a ciertos liderazgos. Eso siempre ha resultado mejor que hacer negociaciones con líderes.



¿Usted sería entonces una opción para los desencantados del MAS?



No, yo no tengo la línea del MAS, el MAS tiene una línea de empoderamiento, una eternización de una persona en el poder, porque así se han construido los socialismos, no hay ningún socialismo que tiene elecciones libres o haya entregado el poder al pueblo, siempre ha otorgado a una persona y a una cúpula. También apuestan por el monopolio de la economía. La estatización de la economía no funciona. Lo que puede funcionar para eliminar la explotación, la enajenación, es la asociación libre de trabajadores, que ellos sean dueños de las empresas y de las ganancias. Pero tampoco estoy de acuerdo con el libre mercado, eso no existe, es igual que el socialismo.



¿Usted quiere que volvamos al ayllu?



No, ayllu es una sociedad precaria, cuando digo asociación de productores libres no es un ayllu. Usted como comunicadora, por ejemplo, puede tener su propia empresa. Si soy gobierno, pueden asociarse y pueden comprarse o les facilito el capital para que tengan su empresa, la única condición es que trabajen ustedes al mismo tiempo. A eso yo llamo asociación libre de empresa y eso se puede hacer en diferentes ramas. No es del MAS ni es del liberalismo, por eso es Tercer Sistema.



Entonces, lo que le distanciaría del MAS es el hecho de que se eternice en el poder.



Yo me distancio del MAS exactamente porque ellos apuestan al socialismo autoritario, yo apuesto al Tercer Sistema, llamado el comunalismo. Lo tengo en diferentes textos publicados, por eso es una crítica férrea al marxismo de izquierda, es una crítica férrea al liberalismo, desde sus fundadores y hasta los actuales, es mi construcción ideológica.



¿Qué opina usted de los otros candidatos de la oposición: Mesa, Ortiz y Cárdenas?



Es una pena, la verdad, que todos los partidos, las siglas existentes, en tantas décadas no hayan generado representantes, hay liberales convencidos con mejor exposición, como Jimena Costa, por ejemplo, es la mejor representante de todo este grupo de convencidos del liberalismo. En este momento estamos dejando camino libre al MAS. Muchos han sido parte de la historia nefasta del país. Por eso digo, el 25% (de apoyo van a lograr). Por eso, a mí me parece que están inventando e inflando mucho a Carlos Mesa, sin motivo. Ni qué decir de Jaime Paz Zamora, igual ha sido parte de esa historia, Víctor Hugo Cárdenas, igual parte de la historia de las privatizaciones.



Él es indígena, igual que usted. ¿Eso no tiene ningún valor?



Hay una ideología que dominó al indígena y él fue parte de esa ideología que dominó al indígena. Él no es bienvenido en las provincias por esa situación. La pertenencia étnica no basta para llevar la causa indígena, tiene que ser consecuente e incluso tienes que tener la capacidad de reformular sus prácticas y convertirlo en ideología, eso es lo que tampoco tiene ya el Evo Morales, por eso que ya ha perdido confianza.



Usted dice que los partidos políticos no representan al pueblo, pero usted está tomando la opción de un partido político.



Así es, porque ese es el único medio de llegar al poder en este momento y si llegara yo al poder no haría desaparecer totalmente (a los partidos), pero disminuiría totalmente (su presencia).



Es como escucharlo a Evo Morales el 2006.



Sólo que Evo Morales el 2006 no ejecutó, si hubiera ejecutado, otra sería la historia, alguien falta que ejecute. Yo soy esa persona, hay que darle el poder a la población. El Evo evidentemente dijo, pero no tenía convencimiento ni elaboración teórica y la izquierda empezó a asumir esa tarea, no el Evo. El Evo empezó a ser subordinado de los que elaboraron la teoría.



¿Cómo piensa llegar más allá de La Paz?



Bolivia es una construcción de migraciones. Santa Cruz no se puede entender sin collas, ni Tarija ni Beni ni Pando. Esa población hace su historia propia en las regiones y ellos tienen en su práctica estas propuestas de soberanía colectiva.



¿Usted apuesta al voto del migrante en el interior?



Aparte de apostar, soy el único que puede llegar, porque ellos tienen la capacidad de comprensión y solidaridad.



¿Qué opina de los vocales del TSE? ¿Confía en ellos o cree que hay que cambiarlos?



El problema no está en los vocales, la esencia es quién nombra a los vocales. El que nombra es un poder, en este caso estamos hablando del MAS, que está ejerciendo un poder absoluto. Los vocales siempre se subordinarán a ese poder, no tienen otra salida. No es culpa de los vocales, sino de la estructura de poder.



¿Pero usted se va a someter a esas reglas de juego?



Lo que se ha instaurado es la dictadura plebiscitaria, donde no hay reglas confiables, las normas se hacen en función de la voluntad de la persona y en función de la eternización de una persona en el poder. El Evo va a ganar sí o sí, si no hay otro mecanismo que lo saque.



¿Usted está diciendo que Evo va a ganar por fraude?



Claro, va a ganar por fraude, por lo que sea, hasta puede desconocer el resultado de las elecciones.



¿Para qué está yendo entonces a las elecciones?



Si dejas libre totalmente, encaminará su proyecto sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo. Alguien tiene que obstaculizar.



¿Quiere ser una piedrita en el zapato?



Así es, a eso nomás estamos apostando, hay que ser realista. Muchos pueden engañar. No vamos a sacar a este poder a través de las elecciones, va a ser en el momento en que pierda la confianza de las organizaciones sociales.



¿Está hablando de la COB, Conalcam y otros? A ellos los tiene comprados por las prebendas.



Ese es el tema de fondo. Ellos tienen la capacidad de presionar a sus miembros, por eso son potenciales para la movilización, mientras que los que hemos luchado por el 21F no tenemos esa posibilidad, no podemos coaccionar, la voluntad hasta por ahí va. El único confiable, que está tratando de ser más corporativo es el Colegio Médico, que tiene la posibilidad de cohesionar a sus bases. Después, todas las organizaciones corporativas las tiene el MAS, lo que le permite perpetuarse e implementar la democracia plebiscitaria, para aparentar que es democrático y que no es dictadura propiamente dicha. Lo han llamado socialismo del siglo XXI con la democracia del voto, pero el voto es totalmente manipulado, fraudulento o con cualquier mecanismo. Cuando dicen estamos cerca de Venezuela, estamos en Venezuela, discúlpenme. Y de la mejor manera lo está haciendo el Evo, allá han fracasando en algunas cosas, aquí están fabricando mecanismos increíblemente inteligentes.



¿Qué le queda al pueblo?



Seguir batallando con el voto. Si no batalláramos tendrían el camino libre, pero batallando tienen obstáculos, hasta en el tema internacional. La manifestación de la ONU y EEUU ayuda al pueblo.



¿Qué opina de la dispersión del voto opositor?



Hay mala lectura. Si somos consecuentes con la democracia representativa liberal uno de sus principios es el pluralismo, que se garantiza con diversidad de siglas. Cómo vamos a plantear hegemonía, si la hegemonía ha matado la democracia. Al final, aunque tengas 30 candidatos, la gente va eliminando y seleccionando a unos cuantos. Aquí va a haber cuatro o cinco a lo mucho, los otros van a ser eliminados.



¿Además de seguir votando, qué más hay que hacer?



Lo otro es desestructurar las organizaciones. La única manera es estructurar dirigencias paralelas que puedan sacar a la dirigencia del MAS. El único mecanismo es ejercer cohesión para tener una movilización verdadera y real, porque si no están perdiendo el tiempo.



¿Usted cree en la libertad de expresión?



Totalmente, el comunalismo garantiza la libertad de expresión.



¿Entonces por qué ha despedido a Amalia Pando de radio Líder?



Una cosa es la norma, otra cosa la amistad. Yo tengo mucha amistad con la Amalia, pero como funcionario público tengo que cuidarme, porque es una transgresión de la norma. Yo tengo una Asamblea del MAS, por cualquier elemento me inician proceso penal. Lo que ha hecho Amalia Pando es uso indebido del bien, usar ese medio para tener una promoción de partido.



¿Se refiere a Carlos Mesa? Pero usted también era entrevistado cada vez por Amalia.



Una cosa es entrevista, hacer crítica, discrepar, pero otra cosa es decir “aquí está nuestro candidato”. Es como que la radio estaría convirtiéndose en una radio del partido. Eso es uso indebido del bien.



¿No se arrepiente? Radio Líder debió dejar de ser escuchada.



Seguramente mucha población tenía su preferencia de escuchar a Amalia Pando y ahora que no está, con seguridad sí, pero la radio no es de mí. La radio es de la Gobernación, que continúa con sus programas, seguramente con debilidades. Me hubiera gustado que Patria Nueva y todos los medios estatales sean manejados de acuerdo a la norma. Pero Patria Nueva es totalmente manejado por una línea política.



¿No está cayendo en lo mismo usted?



Si hubiera sido de mi dominio, hubiera permitido, pero tengo una Asamblea del MAS que ante cualquier error me hace un proceso.



¿Cómo ve su alianza con Revilla, que es ahora aliado de Carlos Mesa? ¿Cómo queda usted, que llegó a la Gobernación con la sigla de SOL.bo?



Nosotros hicimos alianza institucional, que va a terminar cuando yo me salga de aquí.



¿Usted tiene que renunciar?



Tengo que renunciar faltando tres meses antes de las elecciones. Hasta eso no tenemos problema con la alianza institucional. Cuando hicimos la alianza, expresamos la voluntad de construir de manera independiente nuestros lineamientos políticos. Él hizo lo propio. Aspiró para tener una sigla nacional antes que nosotros, lamentablemente no le fue bien. Nosotros como Tercer Sistema también construimos nuestro lineamiento político para nivel nacional y a nosotros nos fue bien. No tenemos incidencia en la Asamblea, entonces con los únicos que tengo que coordinar es con organizaciones sociales.



¿Usted estaría de acuerdo en apoyar las reivindicaciones de las mujeres, por ejemplo, para legalizar algunas causales para el aborto?



La igualdad es un principio básico. La mujer tiene que tener el mismo tratamiento que el varón. Si hablamos de cupo estamos mirando de forma piadosa a las mujeres. Hay temas bastante polémicos, como el aborto. Me gustaría hacer un referéndum del tema, como se trata de la intimidad de la persona, me encantaría que sea un referéndum solamente a la población femenina, que es la que realmente es la encargada de decidir sobre su cuerpo.



¿Sobre la población GLTBI, qué opina? Quieren casarse, formar familia.



La libertad es importante, pero también hay límites cuando estás afectando a la libertad del otro. Cuándo se daña la libertad del otro, por ejemplo, cuando un joven de reciente formación cree que está con un varón, pero luego se entera que no había sido (varón). Hay que discutir cuál es el mecanismo de una información verdadera. Yo he trabajado con compañeros de GLBTI, nunca me he hecho problema, han sido buenas amistades, pero qué tal si no me hace conocer (la verdad), y me enamoro, siempre ha sido un tema muy polémico. Y que esto circule en los colegios, no creo que es un mecanismo muy adecuado, la libertad tiene un límite, de respeto.



¿Qué rescataría del MAS en estos años?



Creo que ha mostrado la capacidad de llegar a la población con proyectos, pero la gente no solo vive de proyectos. Si eliminas la libertad, es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Podemos decir que la CPE es algo distinta de las anteriores, pero, paradójicamente, lo más revolucionario es la Ley de Participación Popular, eso sí empezó a empoderar, hizo surgir élites de poder en las provincias, el MAS no ha podido cambiar eso.



Curiosamente esa ley la hizo Goni.



Curiosamente esa ley la hizo Goni.

En ese sentido, el Goni en su primera gestión es más revolucionario en términos políticos, no es mentira, y lo digo abiertamente. Más revolucionario que Evo en otorgar los poderes, es honesto, real. En esta gestión hemos hecho la autonomía, potestades, se eligió gobernadores, hemos encargado muchas atribuciones a los gobernadores, pero no hemos movido un centavo, hemos centralizado peor el poder. En términos estructurales no hay nada que recordar a Evo, en obras sí, pero no en transformación estructural.

