Ley rechazada por Morales enfrenta a diputados del MAS







23/12/2018 - 09:39:03

El Diario.- Los legisladores del norte paceño de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) expresaron su preocupación y malestar porque el presidente Evo Morales devolvió a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley sancionada que declaraba de prioridad nacional la incorporación a la Red Vial Fundamental de la carretera que integra Cochabamba-La Paz.



La diputada Concepción Ortiz (MAS) reprochó al jefe de su bancada, David Ramos, porque no abogó a favor de la Ley que declara de interés público y prioridad nacional, la incorporación de la Red Vial Fundamental de los tramos carreteros “Cruce km 13 ½ - Quillacollo - Cumbre Tunari - Calientes - Cocapata - La Quebrada - Florida - Toquibombo - Santa Elena - Covendo - Palos Blancos - Sapecho - Km 239 que vincula a los departamentos de La Paz y Cochabamba, dice la norma sancionada en el mes de marzo de 2018.



Asimismo, instruye al Ministerio de Obras Públicas a través de la Administradora Boliviana de Carreteras coordinar con las entidades autónomas para la adopción de medidas administrativas, la norma fue sancionada tras aprobarse en Diputados y en el Senado.



Sin embargo, la norma fue devuelta con observaciones por el presidente Morales, por no establecer la “fuente de financiamiento de los recursos” para la ejecución de la construcción de la carretera y por recomendar solo que se adopten medidas administrativas lo que “genera su inviabilidad”.



En ese marco, “me permito observar la Ley sancionada por la Asamblea Legislativa”, dice la nota que remitió a esa instancia. Ramos en la sesión plenaria a nombre de su bancada dijo aceptó dar curso a la “observación” de Morales, por lo que pidió que sea admitida por el Legislativo.



La posición causó la reacción de la diputada Concepción Ortiz, reprochó a su colega por adoptar dicha posición y no defender la norma que es un “anhelo de todo el norte paceño”.



“No es así como dice el diputado (David) Ramos, que pena que como jefe de bancada nacional no conoce lo que es el Estado plurinacional, no es competencia de la gobernación, es competencia del Gobierno nacional, porque es integración interdepartamental”, sostuvo la legisladora a la Agencia de Noticias Fides (ANF)



Observó que el Gobierno haya realizado grandes inversiones en el departamento de Potosí en materia de carreteras, pero que el norte paceño sigue postergado.



“Potosí se ha beneficiado con tantas carreteras pero el departamento de La Paz, el norte de La Paz aún estamos postergados, aunque nos duela, yo digo el sentir del pueblo de Palos Blancos, todo el norte paceño tiene anhelo de integración con Cochabamba”, insistió.



Por su parte Basilio Huanca también de la zona dijo que esa región está en emergencia y que con seguridad sus organizaciones sociales adoptarán medidas.



“Como representantes no solo es el malestar del representante sino de todas las organizaciones que trabajaron el proyecto desde 2014”, manifestó Huanca.