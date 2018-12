La prensa, entre informar y amplificar candidatura ilegal







23/12/2018 - 09:35:22

El Diario.- La complicada coyuntura político – electoral, con la programación de unas inéditas Elecciones Primarias para legitimar la candidatura de Evo Morales, que insiste en postularse por cuarta vez consecutiva a pesar del 21F y la Constitución, pusieron en entredicho el rol de los medios de información; mientras unos dicen que la prensa amplifica la candidatura ilegal del MAS, otros señalan que la prensa solo cumple su rol de informar a la sociedad que es la que tiene que sacar sus conclusiones. EL DIARIO habló del tema con expertos.



El analista Roger Cortez, es un convencido de que los medios de comunicación están amplificando una ilegalidad que está cometiendo el Movimiento Al Socialismo (MAS), que es la candidatura del Presidente y Vicepresidente.



“Los medios están amplificando una ilegalidad que está cometiendo el MAS (…) las Elecciones Primarias que son un gran espectáculo, los está trayendo como conejillos tras las manzanas y zanahorias a los medios masivos, para que hagan la pantalla y amplificación (…) de la falsificación de una candidatura espuria y fraudulenta”, expresó Cortez.



Apuntó Cortez, que esa amplificación de las Elecciones Primarias a través de los medios de comunicación buscan influenciar en la opinión pública, tomando en cuenta que el partido oficialista ha comprobado que va por un descenso continúo en la aprobación de su candidatura.



“La Elecciones Primarias han sido planificadas para tratar de influir en la opinión pública, respecto a la imagen que se ha ido forjando de los candidatos del oficialismo, que por otro lado, los estudios de opinión, más bien encuentran un descenso continuo del MAS”, aseguró.



Entonces en su análisis que hizo Cortez, este proceso electoral que se ha convertido en un preámbulo hacia las Elecciones Generales 2019, son definitivamente “una farsa monumental diseñadas fundamentalmente para que el MAS muestre grandes concentraciones en comparación con sus competidores que tendrán una concurrencia menor”, puntualizó.



Y detectó una debilidad, el analista, de esa militancia del MAS de la cual se jacta porque las mismas no le garantiza nada, ya que según denuncias “fue inscrita bajo presión” y esto se develará en “los estudios de preferencia y tendencias”, porque la decadencia del partido oficialista está en pleno desarrollo.



Y por último sugirió a los medios de comunicación y periodistas que el día de las Elecciones Primarias, no deberían cubrir sobre los resultados del binomio oficialista, porque este resultado no va cambiar nada “yo como editor, el día de las elecciones pediría no cubrir nada sobre el binomio del MAS y solo reportar los hechos ciudadanos”.



MEDIOS Y PERIODISTAS



Al respecto Lupe Cajías, que ganó el Premio Nacional de Periodismo 2018, dijo que es muy importante que los medios de comunicación tomen en cuenta de ser solo “repetidoras” de la información, cuando las mismas leyes apoyan y cobijan la defensa de la legalidad, que en este caso es la denuncia de que no se está respetando el referéndum de 2016 y la Constitución.



“Vemos que hay una línea muy peligrosa (sobre el rol de los medios de comunicación) el de convertirse, simplemente en replicadores de información y no canales de información, que llevan al ciudadano de manera oportuna y a la vez contrastada”, manifestó Cajías.



Sin embargo no se debe generalizar, agregó, pero hubo algunos medios que ayudaron a darle cierta sensación térmica al tema y presentar la candidatura del binomio presidencial, como una habilitación legal “sobre todo los canales de televisión, que ya fueron cooptados”, precisó.



“Creo que las encuestas de la empresas que incluyeron al binomio de Evo Morales y Álvaro García, en las encuestas, cometieron un gravísimo error cuando los citaron, juntos o por separado, porque daban la idea de que estaban habilitados, aspecto que era inconstitucional y los medios de alguna manera también ayudaron en crear la sensación térmica de que era legal”, dijo.



Cree Cajías que por otro lado, hay otros medios de comunicación que están generando su propia voz y defendiendo la legalidad, sea mediante radios, periódicos o canales de televisión, porque aún tiene independencia, aseguró.



“Sin embargo parece que los pocos medios, desde los periodistas dan una visión y voz propia defendiendo la legalidad, por lo que marcan la diferencia, porque ayudan a reflexionar y mostrar la realidad, a través de varios medios escritos, radios y programas independientes en algunos canales de televisión, en todo el país porque aún tienen independencia del Poder ejecutivo”, afirmó.



Entonces para la periodista que ganó el premio de periodismo 2018, asegura que el medio de comunicación no tiene que tomar partido, pero a la vez éste está amparado en una normativa, que es desde la más específica hasta al más general y suprema que se llama Constitución Política del Estado, por lo que el medio de comunicación tiene que defender la legalidad, estableció.



Y el mundo debe conocer que Bolivia, va ir a las urnas con un candidato ilegal, así como fue un candidato ilegal Nicolás Maduro al igual que fue Daniel Ortega, debe conocer que hay un libreto que se comenzó con Hugo Chávez, que lo transmitió a sus “amateurs” en diferentes países, pero en algunos han fracasó, indicó Lupe Cajías.