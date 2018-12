Suman huelguistas y anuncian piquetes en provincias cruceñas







23/12/2018 - 09:33:31

Página Siete.- Se sumaron ayer 12 ayunadores a la huelga de hambre de Santa Cruz y Sucre instalada por los comités cívicos y activistas de cinco regiones del país. El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que a partir del 4 de enero se iniciarán los piquetes de huelgas en las 15 provincias de ese departamento oriental.



“El presidente del Comité Cívico Provincial (Santa Cruz), Luis Alberto Áñez, ha hecho conocer que se va a masificar la medida con la instalación de 15 piquetes de huelga de hambre en las 15 provincias de Santa Cruz. Estamos dispuestos a seguir en la lucha”, anunció Camacho.



Desde el 13 de diciembre, los comités cívicos y activistas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre (Chuquisaca) y Tarija asumieron la medida de presión contra el binomio Evo-Álvaro. Los cívicos iniciaron el ayuno después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no anulara la resolución que habilita al binomio azul, tal como ellos exigieron.



“Hoy (ayer) se sumaron 10 personas más a la huelga de hambre, que son parte de las juntas vecinales”, indicó Camacho.



El piquete de huelga en Santa Cruz se desarrolla en la plaza 24 de Septiembre, donde hasta ayer se registraron 74 ayunadores. Camacho afirmó que a pesar de que hay algunas bajas, la cantidad de huelguistas no disminuyó “porque a diario se van sumando nuevas personas”.



En Sucre se sumaron ayer dos huelguistas a la medida instalada en la plaza 25 de Mayo. “Seguimos con fuerzas en esta medida. Hoy (ayer) se sumaron dos personas más a esta huelga, ambas personas son ciudadanas mujeres. Ahora somos 10 huelguistas en este punto”, indicó el presidente del Comité Cívico de las Provincias, Roberto Balderas.



En el segundo piquete instalado en el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), el ex fiscal general Pedro Gareca fue dado de baja la noche del viernes, por el deterioro de su salud, informó Tatiana Echalar, otra de las huelguistas que se mantiene en ese piquete.



“Pedro Gareca tuvo que retirarse por su estado de salud, que estaba muy delicado. Es una posición institucional la que estamos tomando en defensa de la democracia , del 21F, de la Constitución, porque nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos”, dijo Echalar, quien también es miembro de la directiva del Colegio de Abogados de esa región.



En la ciudad de La Paz, el presidente del Comité Cívico, Antonio Alarcón, anunció que hoy el cantautor Luis Rico hará una presentación, luego de la misa prevista para las 9:30 en la Iglesia Las Carmelitas, donde está instalado el piquete con cinco ayunadores. “Él vino acá, nos visitó y nos dijo que cantará dos canciones”, afirmó.



En la ciudad de Cochabamba, el piquete continúa con siete huelguistas. “Convocamos a los candidatos a la presidencia a sumarse a esta medida”, mencionó el presidente del Comité Cívico, Juan Flores.