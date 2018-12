Billete de Bs 200 el más falseado y La Paz lidera decomisos







23/12/2018 - 09:07:23

Opinión.- La aproximación del último mes del año, época en la que hay mayor circulante, es aprovechada por algunas organizaciones criminales para poner en circulación billetes falsos.



Un informe de enero a julio de 2018 dio cuenta de que el corte más falseado durante ese período fue el de 200 bolivianos, según el documento “Falsificación de billetes en Bolivia. ¿Afecta al uso de los medios de pago?”, presentado en el onceavo Encuentro de Economistas de Bolivia, que tuvo sede en Cochabamba.



Uno de los autores de la investigación, el gerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), Sergio Cerezo, indicó que el 33 por ciento de la totalidad de billetes adulterados es de 200. Le siguen los de 50, con el 30 por ciento ; los de 100, con el 26 por ciento ; los de 20, con el 11 por ciento y los de 10, con menos del 1 por ciento .



UBICACIÓN La mayor parte de los cortes falseados se incauta en La Paz.



Cerezo explicó que ese departamento, al colindar con Perú es más vulnerable, debido a que en ese país hay organizaciones criminales especializadas en ese ámbito. “No solo falsifican bolivianos, también soles y billetes de otras naciones”, puntualizó.



Otro punto donde se inyectan más billetes ilegítimos es Santa Cruz y en último lugar está Cocha- bamba. En conjunto, el eje troncal de Bolivia concentra el 83.8 por ciento de los cortes adulterados.



CIFRAS La gestión pasada, el BCB decomisó 121.464 “piezas” que no eran originales. Esa cifra es 272 por ciento más DE lo que se secuestró en 2012, 32.615 billetes.



En el período comprendido entre 2012 y 2017, el año en el que más decomisos hubo fue 2016, con 130.465 billetes.



EFECTOS Si bien los niveles de falsificación están en ascenso, los investigadores del BCB concluyeron que esto no se traduce en la “pérdida de confianza en la moneda nacional”.



De acuerdo a una encuesta realizada a 400 personas mayores de 18 años en las áreas urbanas de los nueve departamentos del país, el 92 por ciento de la población hace gastos con dinero en efectivo, a pesar de que el 66 por ciento tiene una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria.



La preferencia por el formato físico de los billetes y monedas, se debe principalmente a que “este medio de pago es aceptado por todos”. En respaldo, el Informe de Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros (2017), elaborado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, indica que la mayor proporción de consumidores financieros no realizan transacciones electrónicas ni usan esos medios de pago, debido al desconocimiento de su funcionamiento o a la desconfianza.



Desde el BCB instaron a las instituciones involucradas en este ámbito, como la Policía, a coordinar para frenar este ilícito, debido a que el costo que genera esta actividad es elevado.



También recomendaron tener precaución, especialmente, durante las fiestas de fin de año, que ya se aproximan.