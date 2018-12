Bolivia seguirá entre los países con crecimiento







23/12/2018 - 09:01:35

Correo del Sur.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas dio a conocer esta semana su último informe económico del año, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, donde proyecta un crecimiento económico del 4.3% para Bolivia y del 1.7% para la región en 2019.



El crecimiento proyectado sería menor al crecimiento registrado en 2018 que fue, según el informe, del 4.4% colocando al país entre las economías más pujantes con relación a otros países de América Latina.



El organismo regional atribuye la expansión de la economía boliviana a la inversión pública y al ritmo sostenido de consumo. A esto se suman los precios favorables del petróleo que tienen un impacto positivo en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



Sin embargo, el crecimiento por región donde se encuentra Bolivia, más específicamente América del Sur, registraría en su conjunto sólo un crecimiento del 1.4% en relación a América Central (3,ç.3%) y el Caribe (2.1%), para el año siguiente.



En octubre de este año la CEPAL habría proyectado un crecimiento del 1.8% para la región; sin embargo. este último informe considera un crecimiento levemente inferior, al igual que la estimación para este año que también fue reducida de 1.3% señalado en octubre a 1.2%.



Según el documento se espera una "reducción de la dinámica del crecimiento, tanto de los países desarrollados como de las economías emergentes, acompañada por un aumento en la volatilidad de los mercados financieros internacionales". También se proyecta el debilitamiento estructural del comercio internacional debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.



Durante 2018, los mercados emergentes, incluyendo América Latina, evidenciaron una importante reducción en los flujos de financiamiento externo y los niveles de riesgo soberano aumentaron mientras que se depreciaron sus monedas con relación al dólar, esto implica un deterioro de las condiciones financieras para las economías emergentes.



Advierten riesgo en cubrir deuda con créditos



El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, advirtió que la estrategia del Gobierno de cubrir el déficit fiscal con préstamos del exterior es peligrosa para la economía del país porque la deuda crece y podría resultar muy difícil pagarla.



Morales se refirió a la temática a propósito de la información que se conoció respecto del presupuesto general de la nación para la gestión 2019 y la intención del Gobierno de apelar a parte de los préstamos que llegan del exterior para cubrir el déficit de la economía que podría llegar al 8%.



El especialista consideró que la economía "no es un concurso de belleza para mostrar a como dé lugar lo bien que estamos con relación a otros países".



El Gobierno respondió a las críticas acusando a la derecha boliviana de "manipular las cifras económicas" y emplazó a quienes hablan de "deuda per cápita", hablar también de los ingresos per cápita de los bolivianos, que, según el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aumentaron en más de un 326% entre 2005 y 2017.



Rada restó credibilidad a un informe de la Fundación Jubileo que cuestionó la política económica.