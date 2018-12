Quispe dice que García Linera debería estar inhabilitado por no saber un idioma originario





22/12/2018 - 21:09:30

Opinión.- El diputado de oposición Rafael Quispe comunicó que el Vicepresidente y candidato a la presidencia por el MAS para las elecciones 2009, Álvaro García Linera, debería estar inhabilitado por no conocer un idioma originario.



“Ha confesado que no sabe, porque dice no tener papel para tener esta situación, por lo tanto hasta por ese lado está inhabilitado. Yo pienso que el Vicepresidente debería aprender, para que cuando se inscriba en las elecciones generales, sepa por lo menos un idioma nativo”, sostuvo Quispe.



En el desayuno que García Linera ofreció el pasado viernes a los periodistas, se planteó la consulta sobre el conocimiento que debería tener la segunda autoridad de Estado de algún idioma nativo, tal cual señala la reglamentación para participar como candidato en las elecciones primarias que se realizarán a fines de enero de 2019.



Una periodista pidió a al vicepresidente que salude en quecha o aymara, pero García Linera no pudo responder y después de titubear invitó a la reportera a revisar los papeles que envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE).



De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas los postulantes a las primarias deben cumplir los artículos 234, 236 y 239 de la Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 2009, donde se establece que los aspirantes a cargos públicos deben hablar al menos dos idiomas oficiales del país.



Según la directora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Virginia Velasco, el Vicepresidente si sabe aymara e incluso dijo que actualmente se encuentra pasando clases.



“Nuestros Presidente (Evo Morales) y Vicepresidente saben hablar aymara (…) sabe el Vicepresidente”, aseguró este sábado, entrevistada por ATB.



El 11 de diciembre el diputado Quispe, presentó ya una impugnación a la candidatura del binomio de Morales y García Linera ante el TSE, por vulnerar los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016 y lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 169, que señala que las autoridades podrás ser reelegidas de manera continua por una vez.



El hecho fue difundido por redes y generó polémica.