Expresidente BCB advierte que cubrir déficit con préstamos es peligroso







22/12/2018 - 20:48:34

ERbol.- El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, advirtió que la estrategia del gobierno de cubrir el déficit fiscal con préstamos del exterior es peligrosa para la economía del país porque la deuda crece y podría resultar muy difícil pagarla.



Morales se refirió a la temática a propósito de la información que se conoció respecto del presupuesto general de la nación para la gestión 2019 y la intención del gobierno de apelar a parte de los préstamos que llegan del exterior del país para cubrir el déficit de la economía que podría llegar al 8%.



“Si se consiguen esas altas tasas de crecimiento mediante endeudamiento y mayores déficits es peligroso, se puede acumular mucha deuda. (…) Aplicar estas medidas sólo para mostrar que tenemos la tasa de crecimiento más alta me parece que, por lo menos, es imprudente”, dijo Morales.



El especialista considera que la economía no es un concurso de belleza para mostrar a como dé lugar lo bien que estamos con relación a otros países. Recordó la amarga experiencia del gobierno de Hernán Siles Suazo, al inicio del período democrático del país, que recibió una deuda externa muy elevada que no la había generado él, sino la anterior época de la dictadura.



Realismo y transparencia



Morales considera que el gobierno debería tener hacia el país una actitud más transparente y realista, y manejar la economía en función a la disminución de los ingresos que se ha registrado en los últimos años.



“Qué tal si se apuntara a un crecimiento un poco más bajo; en vez de un 4,7% que proyecta el gobierno, apuntar a un 3% y rebajar el déficit a tres y medio por ciento”, sostuvo.



El especialista sugiere que el gobierno deje de realizar inversiones que no se justifican.



“Hay que postergar la ejecución de proyectos de inversión que no se justifican y que no tienen estudios que los respalden”, manifestó el expresidente del Banco Central de Bolivia.