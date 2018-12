Comunidad Internacional condena nuevos ataques a la libertad de expresión en Nicaragua







22/12/2018 - 20:47:14

VOA.- A una sola voz, la comunidad internacional condenó en fuertes términos el allanamiento, cierre y detención del director y varios periodistas del canal nicaragüense 100% Noticias la noche del viernes.



El propio presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, fue uno de los primeros en pronunciarse, señalando que “como presidente y también como periodista deploro la escalada de represión y persecución a la prensa que en estos momentos se vive en Nicaragua”.



Y de las palabras pasó a las acciones al pedirle a su consulado en Managua y a su Cancillería que pongan en funcionamiento los protocolos para proteger la integridad de la periodista Lucía Pineda. Para el gobierno costarricense, el caso de la comunicadora es especial porque también es ciudadana costarricense y habría sido detenida en el mismo operativo.



La cancillería costarricense también reveló que pidieron al gobierno de Nicaragua información sobre su situación jurídica y estado de salud de Lucía Pineda, además de autorizar una visita consular para asegurar la integridad física y el debido proceso a la periodista.



La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reiteró su rechazo a la sistemática violación de la libertad de expresión en Nicaragua.



A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria repudió “persecución de la Policía en contra de 100% Noticias, su cierre forzoso y la detención de su director Miguel Mora y de la periodista Lucia Pineda. Estas constituyen graves y reiteradas violaciones de la libertad de expresión en Nicaragua”.



La repuesta del gremio periodístico tampoco se hizo esperar. “No se puede ejercer el periodismo independiente en Nicaragua en estos momentos”, afirmó a la Voz de América Luis Manuel Botello, director adjunto del International Center for Journalism (ICFJ).



“Es realmente lamentable la situación que se está dando con la prensa en Nicaragua”, indicó.



Botello explicó que el centro ha estado trabajando con los periodista nicaragüenses para que puedan ejercer su trabajo durante estos ocho meses de inestabilidad política y social del país, pero estos hechos evidencian que no se "garantiza la plena libertad de expresión y de prensa en un país como Nicaragua”.



Calificó como “dramático” el cierre de 100% Noticias porque era “uno de los únicos medios independientes que estaba cubriendo prácticamente el día a día de los acontecimientos que están ocurriendo en el país”.



“Es un duro golpe para la libertad de expresión y sobretodo para la democracia de Nicaragua”, agregó Botello, recordando el reciente cierre de otro medio de comunicación crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega: El Confidencial.



“Cada vez que los medios independientes ejercen un periodismo profesional, de investigación, hacen su rol, que es el de garante del bien público, ejercer un contrapeso que existe en todos los países (donde existe democracia). Es en ese momento cuando, por lo general, los gobiernos reaccionan fuertemente”, expone Botello.



Para el periodista, la administración del presidente Ortega no sólo envía un mensaje a los medios locales, sino también a la comunidad internacional. “Es un mensaje de no tolerancia hacia la libre expresión, que es fundamental para la democracia”.



Desde EE.UU., la congresista republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen utilizó su cuenta de Twitter para rechazar los hechos. “Condeno los incesantes abusos de Ortega y su policía nacional en contra de medios independientes en Nicaragua que exponen la verdadera cara del represión del régimen”.



De igual manera, el director ejecutivo de Human Right Watch, José Miguel Vivanco repudió, a través de su cuenta de Twitter, la cancelación de la licencia del canal nicaragüense, el allanamiento de su sede y la detención de su director y los demás periodistas, quienes estarían privados de la libertad.



“Ortega está dispuesto a demoler toda la crítica en el país. La comunidad internacional debe estar alerta”, aseguró el defensor de derechos humanos.



Vivanco, incluso, solicitó a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos una sesión especial para, entre otras cosas, “condenar con vehemencia los recientes ataques a prensa y ONGs en Nicaragua”.



El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, y la propia CIDH también condenaron los hechos. Señalaron que “la grave marcha autoritaria contra las libertades públicas en Nicaragua avanza”



El día de ayer la Comisión presentó un informe sobre la situación política y social que se ha generalizado en el país centroamericano y una de las sugerencias fue garantizar los derechos para ejercer la libertad de expresión, investigar y destituir a funcionarios que hayan participado en violaciones de derechos humanos.