Nicaragua: Acusan a dueño de 100% Noticias de presunta instigación al odio







22/12/2018 - 17:34:54

VOA.- El director y propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, fue presentado el sábado ante los juzgados de Managua, un día después de su dentención y allanamiento a su medio de comunicación.



Mora será procesado por supuesta “instigación al odio” a través de su medio, que es considerado crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega.



Según el Ministerio Público de Nicaragua a Miguel Mora se le acusa de “ejecutar la acción de fomentar e incitar al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas conforme está establecido en el Artículo 398 del Código Penal”.



Junto a Miguel Mora fueron detenidos el viernes, la periodista Lucía Pineda, Joseph Hernández y Gustavo Serna. De ellos no hay mayor información de sus casos hasta el momento y aún se desconoces sus paraderos.



Esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega sanciona a 100% Noticias. Su servicio de cable fue suspendido días atrás y luego de esta última intervención policial, el canal dejó de transmitir por internet.



A principios de diciembre, el propio director de 100% Noticias denunció que fue interceptado y amenazado de muerte y culpó al gobierno de Ortega si algo le llegaba a pasara él o a algún miembro de su familia.



En declaraciones a la Voz de América, la esposa de Miguel Mora, Verónica Chávez, cuenta cómo se produjo el allanamiento y confirmó que la detuvieron junto a su esposo, Lucía Pineda y dos personas más.



Posteriormente la liberaron, indicó Chávez, luego de ser interrogada y separada de Pineda.



“Yo lo que les digo es que liberen a Miguel. Miguel es inocente y yo responsabilizo al gobierno Ortega Murillo de cualquier cosa que le pueda pasar a mi esposo. Ellos tienen que liberar a Miguel, porque Miguel es un periodista que solamente ha estado ejerciendo la profesión. Nosotros no hemos estado haciendo absolutamente nada que no sea estar al lado del pueblo, cubriendo la noticia. Pero aquí ya no hay respeto, no hay nada, estamos en un país sin leyes, estamos secuestrados”, aseveró Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora.



Sobre el paradero de la periodista Lucía Pineda, quien tiene también nacionalidad costarricense, la cancillería de ese país solicitó a su representación diplomática en Managua, activar los mecanismos de protocolo para garantizar la protección de la comunicadora, ante su presunto arresto durante el operativo llevado a cabo por uniformados nicaragüenses en el canal 100% Noticias.